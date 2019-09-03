內外資同步轉買為賣 三大法人合賣70億元 台積電遭調節9000多張

台股今 (3) 日受季線反壓量縮下跌，午盤過後跌幅持續擴大，灌破 10600 點關卡，終場收在 10558.21 點，下跌 76.64 點，觀察三大法人今日操作，台積電遭外資賣超 9000 多張，內外資同步轉買為賣，外資賣超台股 71.91 億元，終止連 2 買，投信賣超 2.72 億元，終止連 5 買，自營商則買超台股 4.44 億元，合計三大法人賣超 70.18 億元。

期貨部分，外資今日減碼多單 3050 口，多單未平倉口數來到 4.67 萬口，投信則加碼 212 口空單，空單未平倉口數來到 2.1 萬口，自營商同樣減碼 383 口空單，空單未平倉口數達 6052 口。

觀察法人操作，外資近期鎖定新光金、中環等個股買超，但昨天買超 1.4 萬張的旺宏，今反手賣超 1.3 萬張，台積電今也遭外資調節 9000 多張，反觀投信，則鎖定亞泥、華通、康控 - KY 等個股買進。

外資今日買超前十名，中環 17789 張居冠，新光金 21043 張，燿華 5545 張，富邦 VIX 5492 張，其他依序為彩晶、元大台灣 50、智邦、南亞科、榮成、技嘉。

外資今日賣超前十名，旺宏遭賣超 13560 張居冠，台積電遭賣 9509 張、友達 8710 張、中信金 7319 張，其他依序為嘉聯益、開發金、中鋼、欣興、華通、第一金。

投信前十大買超標的，世界 1118 張，華通 1084 張，萬海 1031 張，康控 - KY 1005 張，其他依序為亞泥、大學光、中美晶、欣興、統一、金居。

投信賣超前十大標的，華邦電 1501 張，光寶科 1198 張，矽創 1097 張，其他依序為南亞科、健策、雙鴻、智邦、台光電、奇鋐、佳世達。

法人表示，台股今日權值股相對弱勢，盤面上以中小型股快速輪動表現為主，本周起上市櫃公司將陸續公布 8 月營收，預期營收表現將反映在盤勢上，國際焦點則持續關注美中貿易戰及香港反送中抗議後續發展，預料台股在增量反攻前，仍會處於箱型狹幅整理。