韓媒：美光訪問陸廠 正激起韓國半導體大廠緊張情緒

美光科技 (MU-US) 的 CEO Sanjay Mehrotra 於近期訪問了中國紫光集團，此舉讓三星電子和 SK 海力士都感到不安，因傳聞美光有可能是要與紫光洽談合作。

韓媒《Business Korea》報導，韓廠之所以對美光訪問中國感到擔憂，主要是因為中國半導體公司若予世界 3 大存儲晶片製造商之一的美光科技有了緊密合作，那麼很可能位韓國 DRAM 產業帶來極大壓力。

尤其近日中國半導體製造商長江存儲 (YMTC) 已宣布將開始大規模生產 256 GB NAND 閃存晶片。儘管三星電子、SK 海力士、東芝和美光科技等 NAND 閃存晶片市場領先者仍佔據市場優勢，但中國紫光集團可能會不斷增加其在中國的業務。

目前，美光科技最大的客戶華為及台灣子公司華亞科正向中國的多家企業供應產品，據《Business Korea》訪問了一位韓國半導體業內人士表示：「美光科技在中國擁有大量客戶，此次訪問可能是在新投資、或與中國半導體公司進行技術合作之前進行早期調查。」

該名半導體業內人士說道：「無論哪種情況，美光執行長 Sanjay Mehrotra 之中國行，都可能在很大程度上影響韓國半導體產業。」