投審會准了！美光在台擴廠 通過660億元投資案

經濟部投審會今 (28) 日核准 7 起重大投資案，包括記憶體大廠美光對在台子公司台灣美光增資 660 億元，從事經營電子零組件製造業等業務，這也是今年最大單一外資投資案。

投審會表示，荷蘭商 MICRON TECHNOLOGY B.V. 申請匯入相當於新台幣 660 億元等值的外幣，增資國內事業台灣美光半導體股份有限公司等，從事經營電子零組件製造業等業務。

台灣美光日前證實在台中廠區旁擴建 A3 廠，主要是為了擴大增加無塵室設備空間和技術升級，預計 2020 年第 4 季完工，但並未揭露詳細投資金額。

英屬維京群島商必思傑申請匯入新台幣 21 億元等值的外幣，投資設立鑫台資產管理股份有限公司（實行後持股比例 100%），經營創業投資業等業務，並將轉投資台大 i-TECH 團隊研發太陽能動力四軸無人機。

英屬維京群島商 GENLAC BIOTECH CO., LTD. 申請經由國內事業錦新國際，以公開收購方式取得國內興櫃公司豐華 (6553-TW) 已發行股份最高 72,171,000 股，投資近新台幣 33 億元，從事食品批發等業務。

投審會指出，錦新國際是以證券交易法等相關規定，在證券市場以公開收購取得豐華公司股權，投審會僅就國家安全及產業效益等因素予以審核，投資人仍應審慎評估應賣之風險。

陸資投資部分，香港商立訊精密申請匯入相當於新台幣 4.4 億元等值的外幣，增資台灣立訊精密（實行後持股比例 100%），從事電子零組件製造等業務。

對外投資方面，英業達 (2356-TW) 申請匯出 5481 萬美元，受讓取得美商 ZT GROUP INT'L, INC.10% 的股權（實行後持股比率 10%），從事雲端資料中心軟硬體之系統整合製造及服務業務。中國信託商業銀行申請匯出菲律賓披索 30 億元（約折合新台幣 17.5 億元），增資菲律賓商 CTBCBANK （PHILIPPINES） CORP.（實行後持股比率 99.72%），經營商業銀行業務。

上市櫃公司對中國投資（專案審查案件）的部分，矽品精密工業申請以 4500 萬美元，間接增資大陸地區矽品電子（福建），從事經營微型攝像模組及液晶顯示模組組裝等產銷業務。