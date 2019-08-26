台灣美光：A5廠目前無規劃 產能布局不增投片量為主

美商記憶體大廠美光 (Micron) 傳將在中科廠旁興建 A3 與 A5 共 2 座晶圓廠，對此，台灣美光今 (26) 日證實，A3 廠預計明年第 4 季完工，以擴建無塵室為主，但 A5 廠目前仍無規劃，強調現階段在全球產能佈局原則，是提升製程技術與增加產品容量，而不是增加晶圓投片量。

平面媒體報導，美光將在台灣斥資 4000 億元，在中科廠旁建置 A3 與 A5 等 2 座晶圓廠。台灣美光表示，A3 廠主要是以擴建無塵室及製程技術升級為主，預計明年第 4 季完工，而 A5 廠，雖然持續尋找合適地點，但目前無相關規劃，至於投資金額則不便揭露。

台灣美光強調，美光目前全球產能佈局原則，是僅提升製程技術，即提升記憶體產品容量，而不增加晶圓投片，也就是說，晶圓總數與產品數量均不會改變，只是產品容量增加，將足以因應未來包括人工智慧、5G 與自駕車等需求。

台灣美光目前在桃園與台中分別擁有 12 吋晶圓廠，新建的中科後段封測廠，在去年 10 月下旬開幕，在中科建立與台中晶圓廠相鄰的無塵室和設備，使晶圓製造與後段封測集中於一處，除有利業務拓展，同時強化在台佈局。而新建的 A3 廠也與台中晶圓廠及後段封測廠距離相近。