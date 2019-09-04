抵制日貨持續 南韓8月份日本啤酒進口額大跌97%

外電報導，由於日韓兩國貿易爭端持續惡化，南韓民眾對日本商品的抵制情緒高漲。數據顯示，南韓 8 月份對日本啤酒的進口額較去年同期驟跌了 97%。

據南韓海關總署的數據顯示，南韓 8 月份僅進口了總值約 22.3 萬美元的日本啤酒，遠低於去年同期的 757 萬美元。

自 2010 年以來，日本啤酒在南韓整體啤酒進口中擁有最大的佔比，到 2018 年，銷售額更是成長了六倍多，達到 7830 萬美元。

然而，自 7 月份日本政府首次對南韓關鍵晶片材料實施出口限制以來，南韓民眾對日本商品的抵制已經蔓延，隨著兩國貿易糾紛持續升級，包括日本將南韓踢出貿易白名單，以及南韓退出《日韓軍事情報保護協定》(GSOMIA) 等事件影響，導致日本商品受到抵制情況進一步惡化，南韓更掀起一波「抵制日貨」的行動。

在先前的一份民意調查當中顯示，有將近 80.4% 的受訪者表示支持抵制日貨的行動，另外更有 71.8% 的民眾表示，即使日本放寬對南韓出口管制，仍會持續拒買日貨。

不過，受惠於這波抵制行動，南韓啤酒商也因此獲益。

外電報導指出，南韓燒酒品牌真露 (Hite Jinro) 在當地推出新產品後，該公司的股價已上漲至 1 年多來新高。

除啤酒之外，南韓消費者也抵制了來自日本的服裝品牌 Uniqlo，同時，日本汽車在南韓的銷量也持續下滑，旅遊業也連帶受到影響。