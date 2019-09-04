折疊手機一波波 三星計劃再推「方形」折疊機

在本週三星將推出 Galaxy Fold 之際，根據彭博社報導，消息人士透露三星下一款 6.7 吋的折疊螢幕手機已計劃在明年出上市。而該款手機可以向內折疊，形成一個正方形，且將比 Galaxy Fold 更薄、更便宜。

消息人士指出，該款手機自拍鏡頭將採用屏下解決方案，後置雙鏡頭會在手機完全展開時處於同一個平面，而手機型號應不是採用 Galaxy Fold 2。

同時，三星正在與美國設計師 Thom Browne 合作，以確保該款手機的設計能吸引更廣泛消費者的目光，包括那些對時尚、品質和奢侈品的愛好者，而非對科技升級更感興趣的消費者。

三星指出拒絕就未公開產品的開發給予置評。

不過，由於可能是「聯名」款，市場猜測即使較 Galaxy Fold 便宜，但差價恐有限。

而該款手機的公布確切時間點，仍將取決於 Galaxy Fold 的銷售情況。Galaxy Fold 原定 4 月 26 日首發，但在發售日的前四天，三星取消手機銷售。

(圖片: AFP)

主要在於手機螢幕出現破損、閃爍和膨脹等問題。三星隨後花費幾個月的時間重新設計 Galaxy Fold，螢幕、內部結構和鉸鏈得到加強。

CCS Insight 分析師 Ben Wood 表示，我很感興趣，一家製造商能否推出一款採用目前智慧手機元素的掀蓋式產品，讓手機像錢包一樣折疊一半，就像過去具指標性的摩托羅拉 Razr 一般。

但整體而言各家廠商在推出可折疊手機均面臨困難，華為延後推出 Mate X，柔宇科技的柔派手機表現不佳，而三星的 Galaxy Fold 也因設計缺陷而順延銷售日期。

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