前朝官員建議「聯歐抗陸」 川普痛批：異想天開

美國總統川普週二 (3 日) 推文痛批前美國官員異想天開，居然提出美國合力歐盟，打擊中國的建議，川普不屑表示，歐盟跟中國沒兩樣，對美國的貿易都很不公平！

川普週二推文表示：「外面有異想天開 (geniuses) 的聲音希望我與歐盟和其他國家聯手，對抗中國的不公平貿易行為，包括許多曾任職於前朝，任由美國被中國海削多年的人。」

川普強調：「請記住：歐盟和所有其他國家對美國的貿易也都很不公平。這將會有所改變！」

除了美中關稅戰在 9 月 1 日升級後，美歐關稅戰也即將升級。川普將在 11 月確定是否以國安為由，對歐洲輸美汽車課徵 25% 關稅。

據外媒近期報導，美歐貿易戰衝擊遠比美中貿易戰還大。美國貿易代表署 (USTR) 數據顯示，2018 年美國自中國進口 6839 億美元商品、服務，自歐洲進口美國商品則為 5579 億美元；美向中國出口商品僅 1792 億美元，對歐盟出口卻高達 5745 億美元。

此外，週二川普亦持續每日行程，再度施壓聯準會 (Fed)。他推文表示：「德國和其他許多國家都實行負利率，德國借錢還賺錢 (不用給利息)，而我們的聯準會卻沒有採取行動！請記住，這些也都是 (利用) 弱勢貨幣的競爭對手！」

目前，全球負利率債務規模已經超過逾 17 兆美元。近期川普頻頻抨擊聯準會、強勢美元以及盛讚德國負利率，意圖施壓聯準會大幅降息。