防核武 美國對伊朗航太局發起新一波制裁

美國財政部週二 (4 日) 表示，白宮將對德黑蘭當局的航太機構進行新一波制裁，認為伊朗三間航太機構參與了伊朗政府的導彈計畫，為防止伊朗進一步發展核武，這是美國首次對伊朗航空機構施壓。

據路透社報導，白宮將針對伊朗航太局 (Iran Space Agency)、伊朗航空研究中心(Iran Space Research Center) 以及伊朗航太研究所 (Astronautics Research Institute) 等機構進行制裁。

上週 8 月 29 日伊朗航空研究中心一枚火箭在測試期間爆炸，川普也在上週五 (30 日) 聲明該爆炸意外與美國無關，雖然美國曾警告伊朗不要試射火箭。

根據財政部官方網站聲明，川普在去年 5 月退出了與伊朗在 2015 年達成的核協議 JCPOA，日前伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 曾表示，除非美國解除對德黑蘭的所有制裁，伊朗會考慮加入 2015 年核協議各方的多邊會談。

魯哈尼週一 (3 日) 揚言不再與美國舉行任何形式的雙邊會談，而德黑蘭當局則警告，如果歐盟在 9 月 5 日前不採取任何行動，伊朗將進一步減少履行《伊朗核協議》的承諾。