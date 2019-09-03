美股早盤 —  美8月ISM製造業PMI摜破50 油價跌逾3% 道瓊崩逾 400 點

美中新關稅 9 月 1 日生效，中國首次將美國原油列入徵稅商品，週二 (3 日)，新關稅生效的首個美股交易日，紐約輕原油 (WTI) 大跌逾 3%。

隨著美中 9 月面談日期難敲定，美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數報 49.1 ，華爾街恐慌情緒蔓延，美債倒掛持續，美元、黃金上揚，能源股、工業、金融、科技類股全面下挫，道瓊開盤慘崩逾 400 點。

截至台北時間週二 (3 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數下跌 402.55 點或 1.52%，暫報 26000.73 點

費半指數下跌 29.91 點或 1.99%，暫報 1475.01 點

台積電 ADR 下跌 2.23% 至每股 41.68 美元

二年期美債殖利率上漲 0.014 至殖利率 1.520%

十年期美債殖利率上漲 0.002 至殖利率 1.508%

紐約輕原油 (WTI) 大跌 3.9% 至每桶 52.95 美元

黃金上漲 1.59% 至每盎司 1553.65 美元

VIX 恐慌指數上漲 8.27% 至 20.55 點

美元指數上漲 0.33% 至 99.24 點

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

焦點個股方面

新關稅上路，蘋果 iMac、AirPods、Beats 耳機、Apple Watch 等多種產品立即受到 15% 關稅的衝擊，蘋果 (AAPL-US) 週二開盤下跌近 2%。Nvidia (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等晶片股跌逾 1.5%。

《華爾街日報》報導，波音 (BA-US) 在聖誕假期前復飛的機率低，美國、歐洲、巴西和其他地區的監管機構對波音 8 月份提交的簡報不甚滿意，因其未能提供技術細節和回應 MAX 飛控電腦改進的提問。波音週二開盤股價下跌逾 3%。

加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場看好亞馬遜全美 Prime 會員 1 日送貨 (One-Day Delivery) 服務，分析師將其股票評級為「優於大盤」，並上調其目標價至每股 2600 美元，亞馬遜週二開盤上漲近 1%。

重要今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 指數終值報 50.3，市場預估為 50.0，初值 49.9

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數報 49.1，市場預估為 51.2，前值 51.2

華爾街分析

美中新關稅生效的首個美股交易日，美股四大指數一片哀號，法國巴黎銀行 (BNP) 駐倫敦大宗商品市場策略主管 Harry Tchilinguirian 表示：「這仍完全取決於經濟態勢… 每每談美中貿易緊張局勢、任何挫折似乎都給美元提供支撐，並帶給 (原油等) 商品阻力。」

AmeriVet 證券公司美國房產主管 Gregory Faranello 表示：「9 月一開始，全球不確定性可能處於近期高點，並且很可能會為今年剩餘時間乃至未來定下基調。」