中國針對香港情勢發言的「轉軟」！但對一些訴求仍未讓步

中國對香港抗議者的態度有所緩和，稱和平的遊行集會是法律允許的，不過，它也排除了助長這次騷亂的要求直接民主的基本訴求。

週二 (3 日) 在北京舉行的一場內容廣泛的記者會上，負責監管香港事務的中國官員，將那些與警察對抗、投擲汽油彈的暴力抗議者，與其他在香港和平遊行的人士區分開來。他們還力挺行政長官林鄭月娥，並宣稱，必要時可以決定香港特區進入緊急狀態，並稱中央會不遺餘力地支持香港經濟。

中國國務院港澳辦發言人楊光說，香港大多數市民包括許多年輕的學生是參與和平遊行集會，他們的行為不同於暴力犯罪和挑戰「一國兩制」底線的行徑。

雖然官員們仍然譴責暴力並警告會採取進一步行動，但鼓勵和平抗議活動的言辭，代表北京在處理反對中國越來越嚴格控制香港的運動上已經轉移了重點。自 6 月初抗議活動開始以來，香港政府一直在努力遏制騷亂，香港經濟已經受到打擊，外國投資者也因此在考慮應急計劃。

週二 (3 日) 稍早，林鄭月娥針對路透社的一個報導發表講話 ，該報導公布的錄音片段中，林鄭月娥說，在湊足抗議人士的訴求上，她的「政治機動空間非常、非常、非常有限」； 她「如果有得選的話」會辭職 。但她在記者會上表示，「我甚至沒想過與中央政府討論辭職。 」

中國週二 (3 日) 表示，繼續堅決支持林鄭月娥。官員們還駁回了一個抗議人士的關鍵訴求：「真普選」，他說，北京不會允許香港的反對者挑選一個中央政府無法問責的領導人。

楊光說，有這種想法的人，是打錯了算盤。

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