美股盤後 — 新關稅生效首交易日 晶片股成重災區 賽靈思台積電 ADR大跌

週二 (3 日) 美中新關稅生效的首個美股交易日，美國原油價格大跌逾 2%，美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數跌破 50 枯榮線，引發經濟衰退疑慮，美中 9 月談判日期難定，美國總統川普施壓中國盡快達成協議。

眾多利空消息影響，促使週二道瓊下滑逾 280 點，費半跌逾 1.7%，工業、科技類股走低，晶片股廝殺見血，賽靈思、台積電 ADR 大跌 。

週二 (3 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 20.19 點，或 0.69%，收 2906.27 點。

那斯達克指數下跌 88.72 點，或 1.11%，收 7874.16 點。

美股道瓊指數下跌 285.26 點，或 1.08%，收 26118.02 點。

費城半導體指數下跌 26.60 點，或 1.77%，收 1478.32 點。

標普 11 個主要板塊僅 3 個板塊上揚，工業、資訊科技、金融板塊收跌；公用事業、房地產、必需消費品板塊收漲。(圖片：Finviz)

新關稅上路的首個交易日，SPDR 標普零售業 ETF (XRT) 下跌 1.5%，貿易敏感股波音 (BA-US) 737 MAX 在聖誕假期前復飛的機率低，更拖累其股價大跌 2.66%。

尖牙股 (FAANG) 大多走跌，蘋果 (AAPL-US) iMac、AirPods、Beats 耳機、Apple Watch 等產品立即受到 15% 新關稅衝擊，促使其股價下挫 1.46%。

Alphabet (GOOGL-US) 受到美國反壟斷調查影響大跌 1.76%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.52%；臉書 (FB-US) 下跌 1.77%。

受到加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場看好亞馬遜全美 Prime 會員 1 日送貨 (One-Day Delivery) 服務，亞馬遜 (AMZN-US) 股價上漲 0.76%。

半導體類股成重災區，賽靈思 (XLNX-US) 大跌 3.52%；高通 (QCOM-US) 大跌 3.41%；博通 (AVGO-US) 大跌 3.04%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.99%；AMD (AMD-US) 下跌 1.75%；美光 (MU-US) 下跌 0.62%。

金融股同步收低。花旗 (C-US) 下跌 1.45%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.67%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 1.21%；高盛 (GS-US) 下跌 2.42%。

台股 ADR 方面。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.16%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.89%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.13%。

關鍵經濟數據：

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數報 49.1，市場預估為 51.2，前值 51.2

美國 8 月 Markit 製造業 PMI 指數終值報 50.3，市場預估為 50.0，初值 49.9

華爾街分析

美中新關稅上路後的首個交易日，美中貿易戰持續， 9 月面談日期遲遲未定。

美國總統川普週二 (3 日) 再度施壓中國盡快達成協議，否則其連任後談判不僅將變得更加艱難，中國還將面臨重大經濟考驗。

美國 8 月 ISM 製造業 PMI 指數遠低於預期，自 2016 年以來首次的最低水準，新訂單指數跌至逾 7 年來新低。

保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「此數據將是推向美國經濟衰退的部分原因，貿易戰的影響顯現在歐亞地區，現在美國也不例外。如果美國經濟繼續惡化，這將影響到整個勞動力市場表現。」

Jim Paulsen：「就實際上路新關稅而言，上週五的情況和現在的情況有所不同。中國製造業資料疲軟，現在美國製造業資料疲軟，這些都進一步說明，貿易正產生負面影響。」

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「人們對是否存在可行的談判途徑的擔憂提高，市場很容易受到談判好壞消息的影響。」

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「上週人們感覺好多了，因為美中雙方有了更好的口頭交流，但事實勝於雄辯，雙方都沒有在這個規定的日期取消關稅。」