8月底中國祭報復關稅 川普本想「加倍」奉還

美國財經媒體《CNBC》週二 (3 日) 報導美中互祭新關稅內幕，中國政府上月底 (23 日) 宣布對美國祭報復性關稅後，自稱「關稅人」的川普原本有意加倍現有中國商品關稅，但經與白宮幕僚商議後，最終決定小幅提高關稅。

中國政府在上月 23 日宣布將對價值 750 億美元的美國商品分批加徵 5% 至 10% 的報復性關稅後，川普震怒推文要求美國企業尋找中國替代國，全面盤查禁運中國芬太尼包裹，還希望加倍揮舞關稅大棒。

《CNBC》週二引述消息人士報導，中國上月 23 日祭出新關稅反制後，美國總統川普希望加倍現有的中國商品關稅。

即對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率從原先的 25% 升至 50%。對 9 月 1 日剩餘 3000 億美元的中國進口商品關稅，從原訂 10% 升至 20%。

然而，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 隨後招集多名企業 CEO 致電總統，警告川普此舉將對股市和經濟產生的影響。

最後，川普宣布調高 5500 億美元中國輸美商品至 15%、30% 不等的關稅稅率，並在接下來參加 G7 峰會的日子裡，罕見地向外媒表達遺憾。

川普當時稱，對不斷升溫的美中貿易戰有過重新思考，此言一度引發外界揣測川普有意取消關稅。但白宮新聞秘書葛莉珊 (Stephanie Grisham) 與梅努欽皆澄清，川普唯一的遺憾是「後悔沒加徵更重的關稅」。

目前美中談判前景不明，美國和中國的談判代表原定 9 月召開會議，但截至目前雙方尚未確定具體日期。