受貿易戰波及、日本製鐵減少設備投資並計畫停爐！

《日本經濟新聞》在 29 日傍晚的獨家報導中指出，受到美中貿易戰升溫影響，日本製鐵 (5401-JP) 的高爐改修工程將向後展延，並停止一座高爐。而原本計畫在 2018 至 2020 年度投入的 1.7 兆日圓設備投資額，也將砍掉 1 成預算。

(圖片：Investing.com)

中國粗鋼生產雖然出現增長，但是在美中貿易戰的影響下，全球景氣出現放緩的現象。由於需求下滑，鋼材價格也跟著下跌，收益環境也出現惡化。導因美中貿易戰的設備投資規模縮小，也可能進一步的擴大影響範圍。

中國在刺激景氣對策的背景下，粗鋼產量出現連續 41 個月的增加。然而汽車與產業機械等的國內製造業需求不振，在銷售上也轉為出口導向。上半年汽車業使用的鋼板類出口，較去年同期增長近 3%。

東南亞出口市場的代表性鋼板「熱軋卷板」的價格，目前市場行情約為 1 公噸 555 美元，較一年前的 1 公噸 640 美元便宜了 13%。與近來在 2019 年春天所出現的最高價格，也便宜了 3% 左右。不過受到巴西等產地的災害影響，原料的鐵礦石價格仍維持在高水準。

日本製鐵的收益出現惡化，預估 2020 年 3 月期公司年度財報中的營益表現，將大減 55% 至 1500 億日圓。

在日本製鐵的合併設備投資方面，日本國內就占了大半。投資計畫分為數個年度來擬定，至 2020 年度為止的 3 年當中，預算將比原先計畫減少 1700 億日圓。而過去 2018 年度的投資實績，約為 4400 億日圓。

日本製鐵的子公司「日鐵日新製鋼」位在日本廣島縣吳市的「吳製鐵所」高爐修改工程，也向後延展 2 年左右。計畫在 2023 年度底前，在工廠所擁有的 2 座高爐當中，將花費約 400 億日圓來修改、擴張其中一座，而另一座則打算停爐。

未來在投資案件的篩選上，也將更加嚴格。近期決定在日本北九州市的八幡製鐵所投入 460 億日圓資金，增產電動車 (EV) 馬達等零件所使用的電磁鋼板。這也是預期美中貿易戰的升溫，將造成長期間的供給過剩，而將投資集中在附加價值較高的鋼材生產上。

而日本第 2 名的鋼材企業 JFE 控股 (5411-JP)，原本計畫在 2018 至 2020 年度的投資計畫中投入 1.2 兆日圓資金，目前也在考量當前的環境後，可能作出修正。