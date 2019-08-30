日本完全失業率、出現近27年來新低！

日本總務省在週五 (30 日) 公布了最新調查數據。在日本 2019 年 7 月的勞動力調查當中，完全失業率 (經季節性調整) 較上月降低 0.1 個百分點，來到 2.2%。優於路透社所作的事前預測 2.4%。

這個數字是自 1992 年 10 月以來，在歷經 26 年又 9 個月後，日本完全失業率所出現過的最低水準。

(圖片：翻攝自日本總務省官方網站)

日本總務省對這樣的調查結果提出看法，認為「在聘雇人數上順利的出現增加」。在聘雇的動向方面，也維持著先前「有確實改善當中」的看法。在非自發性離職的人數出現減少，也都讓完全失業的勞工人數降低。

7 月的完全失業人數 (經季節性調整) 為 154 萬人，較上月減少 4.3% 或 7 萬人。

因自身因素所造成的「自發性離職」人數達 68 萬人，增加了 1 萬人。而在另一方面，「非自發性離職」的人數減少了 1 萬人，達到 36 萬人。而在「新求職」方面的人數則為 35 萬人，減少了 6 萬人。

若以性別組成來看，7 月的日本完全失業率當中，男性占了 2.4%，較上月下降了 0.2 個百分點；女性占了 2.1%，上揚了 0.1 個百分點。

整體的就業人數 (經季節性調整) 為 6716 萬人，較上月增加 0.2% 或 15 萬人。雇用人數增加 0.3% 或 20 萬人，達 6025 萬人。非勞動人口減少了 3 萬人，達 4213 萬人。