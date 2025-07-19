金融時報：若共軍犯台 日本要在台日企自己想辦法

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-19 23:32

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知情人士透露，日本政府官員告知在台經營的日本企業，如果共軍犯台，日企需要撤離員工的話，各企業「只能靠自己」。

若共軍犯台，日本要在台日企自己想辦法。（圖：國防部發言人臉書）

據英國《金融時報》周六（19 日）報導，日本政府的警告，凸顯了亞洲各國政府和企業在應對潛在台海戰爭時的現實和政治困難。

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兩名日本官員稱，根據和平憲法，日本自衛隊只有在得到東道國政府批准的情況下才能部署到海外。

其中一名官員說，日本與台灣並無正式外交關係，「從我方角度來看，台灣並不存在政府」。他們還說，中國也不太可能同意日本自衛隊進行撤離行動。

多名日本外交官和企業高層表示，儘管日本政府從未證實這是官方立場，但大約三年來，在台企業一直收到日本官員的警告。

一名聽到這類對話的人士指出，日本外交官員告訴企業風險管理部門主管：「如果在台灣擁有大量資產，就得自行應對。」

這類警告已經對在台日企產生寒蟬效應。一名知情美國官員表示：「這降低了投資意願，美國在台灣有大量新投資，但日本很少。」

統計數據顯示，2023 年日本對台外國直接投資（FDI）下滑 27%，僅 4.52 億美元。

帝國數據銀行（Teikoku Databank）的資料顯示，目前全台約有 3,000 家日資企業設點，三分之一從事製造業，尤其是半導體材料與設備，零售、餐飲與批發業也有大量投資。

兩名知情人士透露，自 2022 年以來，幾家大型日本企業每年都會進行模擬撤離在台員工的演習，以因應共軍侵台局面。