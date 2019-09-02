房市淡季及民俗月影響 8月五都房屋交易量月減23.6%

全台五大都會區今 (2) 日分別公布 8 月「建物買賣移轉棟數」，由於台中市尚未公布，故僅統計台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市，其中交易量最大為新北市 4665 戶，五都交易量合計為 1 萬 4059 戶，月減 23.6%，年增 2.9%。

永慶房屋業管部謝志傑經理指出，8 月全台五都買賣移轉棟數皆較上月減少，平均月減 23.6%，其中台北市月減 26.3%，新北市月減 22.1%，桃園市月減 19.7%，台南市月減 28.6%，高雄市月減 25.6%。

謝志傑表示，8 月買賣移轉棟數反應 7 月市況，7 月是房市傳統淡季，主要受到暑假期間許多家庭規劃出遊行程，且今年 8 月剛好與民俗月完全重疊，買賣雙方都因忌諱，刻意提早或是延後登記，以避免民俗月登記交屋，造成 8 月買賣移轉棟數下滑。

與去年同期相比，今年 8 月五都交易量平均成長 2.9%，五都會區除高雄市外，其餘皆較去年同期成長，其中台北市年增 8.1%，新北市年增 2.2%，桃園市年增 11.2%，台南市年增 1.2%，高雄市年減 7.8%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，8 月的全台五大都會區的移轉棟數雖然月減約 2 成，但並非反映市場的交易狀況大幅衰退兩成，主要是影響移轉棟數除了景氣變化外，單月的移轉棟數可能受到地政機關工作天數、交屋與民俗月等非市場因素干擾，若比較連續 3 個月的移轉棟數來看，今年的移轉棟數表現仍明顯優於去年。

進一步觀察今年 1-8 月，五大都會區買賣移轉棟數年增 7.3%，五都同樣較去年同期成長，台北市年增 1.7%，新北市年增 3%，桃園市年增 9.8%，台南市年增 8.7%，高雄市年增 15.6%，謝志傑說，整體而言五大都會區交易表現較去年熱絡，其中高雄表現最亮眼，桃園、台南也有近 1 成的增幅，但值得注意的是雙北市成長幅度較其他都會區小，有增長牛步化跡象，顯示雙北市買賣雙方價格認知上有落差，交易量欲大不易。

台北市 8 月交易量為 2119 棟，月減 26.3%，以行政區來看，包括士林區、內湖區以及大同區交易量減少幅度較大，都有三成以上減少幅度，不過與去年相比，台北市有 8.1% 的成長，另外 1-8 月與去年同期相比，則是微幅成長 1.7%，謝志傑表示，北市 1-8 月房市交易量與去年大致持平，而 8 月受到房市淡季及 7 月新屋交屋墊高基期的影響，交易量與 7 月相比大幅減少。

新北市 8 月交易量為 4665 棟，月減 22.1%，年增 3%，其中交易量前三名行政區分別為淡水區、中和區以及新莊區，謝志傑說明，究其主因為三個區域有部分新屋交屋，但與上個月的交屋量相比減少許多，另以 1-8 月來看新北市的成長幅度僅有 3%，與去年相比微增。

不過，在表現突出的交易區域來看，東森房屋研究中心副理葉沛堯表示，往年移轉棟數均受傳統農曆 7 月影響顯著，尤其今年農曆 7 月幾乎涵蓋整個 8 月份，因此單月移轉量大幅下滑並不意外，反而新北土城及台南安平兩區逆勢大幅成長更值得關注。

葉沛堯表示，安平區今年以來在台南市 37 個行政區中交易量名列前茅，8 月移轉量 154 棟，較上月成長 11.6%，年增 41.28%，8 月排全市第三，僅次於永康區及東區，安平區中古屋市場交易相當熱絡，近年也是建商重點推案區域，新成屋行情目前已突破 3 字頭。