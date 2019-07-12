〈房產〉全台六都上半年法拍移轉量 台北、台中都走高

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年7月12號11點47分

依六都地政局最新法拍移轉量資料，2019 年上半年房屋法拍移轉量依然處於低檔，跟去年同期相比，六都總計年減 5.2%，但台北市、台中市法拍移轉量都增加，台北市拍賣移轉量年增 26.1% 最多，高雄市上半年共 441 棟，是六都最高。

房仲業者指出，隨著房市在 2014 年底反轉向下，部分區域小型建商因無法面對衝擊，房子賣不掉導致還不出貸款，讓一整批建案直接進入法拍程序；還有部分高點進場的投資客，因槓桿操作過大，無力支付房貸而遭斷頭，均成為法拍移轉的增加主因之一。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡也分析，台灣持續處於低利，斷頭發生機率降低，不過有些建商、法人或企業主因財務狀況周轉不靈，建案或抵押標的流入法拍市場，因此部分區域法拍供給量增加，推升了法拍移轉量。

以區域表現來看，六都上半年法拍移轉量，台北年增 26.1%、台中年增 15.6%，另外四都上半年法拍移轉量減少，新北市年減 12.9%、桃園市年減 10.9%、台南減少 19.2%、高雄市減少 6.8%，六都總計的法拍移轉量則是年減 5.2%。郎美囡認為，由於一般交易市場買氣提升，且部分新建案售價低於同區域中古屋，故買方在一般市場即有低價選擇，降低了在法拍市場撿便宜的意願，至於台北市房價仍高，因此到法拍市場搶低價的投資人及買方還是不少。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表則表示，今年不動產市場交易明顯增溫，不過仍有總統大選、中美貿易戰等多項干擾因素，下半年經濟動態詭譎多變，儘管低利有助於貸款人緩解資金壓力，不過近年法拍供給量多來自法人、企業主以不動產為擔保品籌集資金者。