7月六都建物移轉新北市最熱 交易集中淡水、中和及板橋

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 7 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 5985 戶，交易量合計為 2 萬 2949 戶，其中六都買賣移轉棟數都較上月增加，平均月增 20%，其中台中市 37% 月增幅最高。而統計顯示，新北市 7 月建物買賣移轉熱區，集中在淡水、中和及板橋三大區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年以來，買賣移轉棟數多為年增表現，反應今年市場買氣明顯較去年好，不過買賣移轉棟數單月變化太大，除淡旺季等波動外，通常會跟新成屋交屋與地政機關的工作天數有關，今年 7 月移轉棟數較 6 月明顯增加，應該不僅是景氣因素，還有受工作天數較多影響。

就 2019 年 7 月「建物買賣移轉棟數」來看，台北市月增 18.2%，新北市月增 19.9%，桃園市月增 18.1%，台中市月增 37%，台南市月增 18%，高雄市月增 6.4%。如與去年同期相比，六都交易量平均成長 16.7%，六都會區都較去年同期成長，其中台北市年增 5.9%，新北市年增 8.1%，桃園市年增 22.6%，台中市年增 34.5%，台南市年增 24.5%，高雄市年增 10.8%。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，6 月建物買賣移轉棟數受中美貿易戰升溫影響，民眾購屋意願轉趨觀望，六都建物買賣移轉棟數皆呈現下滑的現象，導致基期較低，而 G20 川習會中美貿易戰重啟談判，民眾對經濟情況重拾信心，在價格位於低檔盤整的階段下，民眾購屋意願逐漸提升，使 7 月買賣移轉棟數增加。

此外，部分地區有大量新成屋交屋的情形，在買氣及交屋的支撐下，六都交易量皆呈現成長的狀態。

進一步觀察今年 1-7 月六大都會區累計買賣移轉棟數平均年增 8.2%，六都會區同樣皆較去年同期成長，台北市年增 0.9%，新北市年增 3.1%，桃園市年增 9.6%，台中市年增 9.9%，台南市年增 9.6%，高雄市年增 18.7%，房市買氣持續回溫。

謝志傑指出，台北市 7 月交易量為 2875 棟，月增 18.2%，以行政區來看，包括中山區、大安區、北投區、信義區、大同區及南港區交易量成長幅度較大，都有 3 成以上成長幅度，不過與去年相比，台北市僅有 5.9% 的成長，另外以 1-7 月與去年同期相比則是微幅成長 0.9%。北市 1-7 月房市交易量與去年大致持平，而 7 月在大量交屋的帶動下，交易量與 6 月相比大幅增加。

新北市 7 月交易量為 5985 棟，月增 19.9%，年增 8.1%，其中交易量前 3 名的行政區分別為淡水區、中和區以及板橋區，謝志傑說明，究其主因為 3 個區域皆出現大量交屋，3 個行政區的移轉量高達 1960 棟，另以 1-7 月來看新北市的成長幅度也達 8.1%，買氣溫和成長。

台中市 7 月交易量為 4,540 棟，月增 34.5%，是六都中較上月增加最多的都會區，謝志傑說明，主要是台中市 6 月並無交屋潮，導致交易量較低，且 7 月在西屯區、北屯區、北區、南屯區及南區皆有大量交屋挹注讓交易量成長。

高雄市 7 月房市交易量為 3,242 棟，與上月相比增加 6.4%，謝志傑表示，高雄市交易量在經過連續三個月衰退的局面後終於反彈，顯示高雄房市的買氣逐漸走向平穩，不過與去年同期相比，高雄市 1-7 月每月交易量都有成長，顯示交易熱度仍比去年較佳，整體來看高雄 1-7 月成長 18.7%，站穩六都之冠。

謝志傑表示，中美貿易戰重啟協商，國際緊張局勢稍微放緩，且台灣今年 Q2 經濟成長率預估達 2.41%，顯示景氣逐漸回溫。而今年上半年全台買賣移轉棟數皆較去年增加，並創 5 年新高，六都會區交易量亦有望挑戰全年度改寫 5 年新高。