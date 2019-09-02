外資回流台股 法人：三大風險隱憂蠢蠢欲動 勿貿然追高

外資回流帶動台股連續 2 個交易日翻紅，中小型股更躍居盤面主流，但投信提醒，美中貿易戰局勢不明，台股仍有三大風險隱憂，建議可對部分業績尚未出爐的中小型股可適度獲利了結，切勿貿然追高，待盤勢完成築底回穩後可低接部分產業龍頭股，包括具備發展潛力的 5G 等族群。

台股今天三大法人同步買超，其中外資買超 39.2 億元、投信買超 2.8 億元，自營商買超 16.5 億，三大法人合計買超 58.68 億元。

9 月第一個交易日，台股在外資等三大法人聯手買超下，擺脫沉悶格局，尤以中小型股相對活潑，成推升大盤上攻助力，台股看似翻多，但施羅德投信認為，台股仍有三大風險需留意，包括消費者觀望心態，恐影響 5G 業績，二、英國硬脫歐，三、各國寬鬆速度比預期快，顯示經濟有放緩疑慮，恐將影響台股後市。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，目前時局下可選擇優質股票，也就是產業排名前三大，具備競爭力且有獲利成長動能的標的。

詹祖光進一步指出，挑選公司首重財務結構健全，觀察公司是否財務結構健全可從公司的淨現金流著手，擁有一定淨現金流的公司代表沒有長期負債且體質優異且能穩定配息，是財務相對穩定的公司。

整體而言，現階段儘管外資買超推升指數反彈，但短線政經因素風險仍在建議勿貿然追高，可適度獲利了結並等待震盪後回落低接潛力股。