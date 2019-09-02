外資連續翻多 選舉行情展開 選股難可用ETF介入

貿易戰再度全面升級，美中雙方互徵關稅，川普揚言要美國企業離開中國，未料不到一個禮拜，又傳雙方有意協商，外資周五 (30 日) 翻多大買，今天持續維持買超手筆，但台股今 (2) 日還是量縮小漲，國泰投信表示，市場觀望氣氛濃厚，台股難以倖免，短線仍處弱勢盤整格局，不過投資人不需過度憂慮，台股第三季起就可望展開選舉行情，但選股策略難度高，建議可用台股 ETF 介入。

國泰投信指出，國發會日前公佈的 7 月景氣燈號分數維持 21 分，優於預期的 17 分，維持黃藍燈。而 7 月外銷訂單、新出口訂單改善，內需則穩健，其中，零售銷售及消費者信心過去三個月仍保持雙位數增長；企業信心及整體流動性也回復至中性水準。從基本面來看，台灣第三季外需改善、內需持穩，景氣可續好轉。

市場也預期，聯準會將持續降息，市場風險偏好回升，國泰臺灣加權正 2 ETF(00663L-TW) 經理人蘇鼎宇表示，台股受惠轉單效應，經濟、業績表現優於預期，加上台商資金回流、明年將舉行總統選舉的題材下，現在進入第三季最後一個月，預期選舉行情將逐步展開。

隨著貿易戰升級風險稍微緩解，且市場預期美國聯準會主席態度偏鴿派。元大台股投資團隊也觀察到，台灣經濟基本面尚佳，上半年上市公司企業營收創 10 年新高，且下半年經濟成長率有望逐季攀升，加上政府帶頭擴大內需鼓勵企業回台投資，企圖提振國內實體經濟與金融市場，預期台股基本面將回溫，逢低布局風險有限。

選股策略方面，蘇鼎宇表示，在短線整理階段，投資人實不須過度憂慮，可趁行情波動較大、拉回時進場布局台股 ETF，掌握第三季上漲獲利機會的好時機。

元大台股投資團隊也建議，考量低利率環境與後市震盪風險仍高，可以台股 ETF 分批佈局分散標的來進場布局。

元大台股投資團隊舉例，例如當短期市場波動較大時，可利用台灣 50 ETF 進行波段操作，一次囊括台股市值前五十大企業，充分掌握台灣整體經濟成長力道；如果偏好追求較多報酬而能承擔高一點波動風險的投資人，可考慮選擇元大富櫃 50 ETF，其成分股為較高波動的上櫃股票。而中長線投資者，則可選擇布局分散性較佳且有收益分配可能的高股息類型 ETF，比較不易受貿易戰等事件衝擊。