美銀：1600億美元流入債券基金 通常是「大事發生」的前兆

據美銀美林週五 (30 日) 發布的資金流向數據顯示，在過去 3 個月中，資金向債券市場流入 1600 億美元，顯示對全球經濟衰退的深層憂慮。以歷史經驗看，這通常是「大事」將發生的前兆。

美銀策略師 Michael Hartnett 指出，大筆資金流入債券市場，通常是貨幣政策改變的前兆，至少表明市場相信將有大事發生。例如，在 2010 年 QE2、2012 年 QE3 及 2015 年歐洲央行 QE 之前，均無意外地出現資金湧入債券基金的現象。

(圖表取自 Zero Hedge)

圖表還顯示，當資金流出債券基金之時，往往風險資產在之後的回報表現不佳，如 2008、2013 與 2018 年底。

在此同時，今年以來，已有 2040 億美元資金流出股票基金。但正是過於悲觀的市場情緒，讓美銀仍看好 2019 年的風險資產的表現，特別是股票和大宗商品。Hartnett 表示，當前讓利率降低，使人們布局空頭的主因是對貿易戰的憂慮，而不是經濟衰退。

Hartnett 指出，到 2020 年，情況可能就沒有那麼樂觀，因為經濟衰退 / 政策無能 / 債券泡沫風險將打擊市場。

(圖表取自 Zero Hedge)

從更短期的角度看，美國銀行指出，儘管 8 月份的各類資產價格受到人民幣匯率、川普關稅、香港及日韓紛爭等原因，造成大幅波動，但實際上標普 500 指數在 8 月僅下跌不足百點，表現出相當地彈性。

展望 9 月，Hartnett 預測，本月的「痛苦交易 (pain trade)」將增加。痛苦交易指的是讓市場措不及防的交易行動，Hartnett 認為，包括對貿易戰恐慌加劇、全球寬鬆潮及看跌部位大增，最終會化成股市及商品向上的「痛苦交易」。

美股相對歐股太貴 (圖表取自 Zero Hedge)

具體來看，Hartnett 建議買進的標的，大多數是近期低迷的資產，如香港恒生、南韓 KOSPI、德國 DAX 指數，及歐盟銀行股。特別是考慮到美國股市相對於歐洲股市處於 70 年高點，購入歐股的時機正好。