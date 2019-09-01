歷史顯示 美股震盪的8月往往預示9月表現更糟

美股投資人很不願意看到夏天結束，並不是因為他們害怕白晝即將變短或子女趕著新學期開學。

8 月通常是美股表現疲軟的月份，而 9 月是股市平均來說唯一股價下跌的月份。

根據道瓊市場數據顯示，自 1937 年以來，標準普爾 500 指數的平均 9 月表現和道瓊工業平均指數都下跌 1%，而納斯達克綜合指數的平均跌幅為 0.5%。

對於股市投資人來說，這樣的表現不會受到歡迎，道瓊指數 8 月下跌 1.7%，標普指數下跌 1.8%，納斯達克指數下跌 2.6%。這是所有三個指數自 2015 年來最差的 8 月表現。

歷史數據顯示，當 8 月標普 500 指數跌幅超過 1.5% 時，道指 9 月表現更差，平均下跌 1.1%，而納斯達克指數平均下跌 0.8%。但標普指數在 8 月下跌超過 1.5% 後的 9 月表現略佳，僅下跌 0.9%。

對於中小型股而言，8 月是個更糟糕的月份，因為標普中型股 400 和標普小型股 600 出現 2011 年以來最糟的 8 月走勢​​，凸顯了典型上市公司掙扎的一年。追蹤大約 1700 家上市公司的中位數表現的同權價值線性幾何指數 (VALUG-US) 較 2018 年 8 月 29 日的高點下跌超過 15%，顯示了當今美股市市的分歧性。

然而，並非全部都是壞消息。根據 LPL Financial 週五 (30 日) 的分析，過去 15 年標普 500 指數在 8 月下跌時，之後到年底前的時間每年都有正收益。

因此，雖然 9 月可能會被證明仍會震盪，但最近的歷史表明痛苦不會持續太久。