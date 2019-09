好萊塢票房今夏慘淡 迪士尼除外

全美夏季電影季的豐收對於緩解全年慘淡的票房沒什麼作用。

從夏季開始,從 5 月的第一個星期五到勞動節,票房收入比去年減少了約 2%。這個降幅算不上是災難性的,因為兩個夏天前它曾下降 14%,但這的確給已下跌 6% 的全美票房增加一些負擔。

但這並不是說沒有任何亮點。「蜘蛛人:離家日 (Spider-Man: Far From Home)」是該系列中第一部全球票房超過 10 億美元的電影,「捍衡任務 3:全面開戰 (John Wick: Chapter 3 -- Parabellum)」也有不少票房。

但 Comscore 資深媒體分析師 Paul Dergarabedian 仍認為,今年夏天的電影大多沒有「該有的表現」。

他指出,「品牌仍然很重要,但你必須擁有能夠為電影觀眾提供在戲院內令人興奮的內容,」「簡而言之,今天的觀眾有太多的選擇來尋求一個還算好的體驗。」

對於像「MIB 星際戰警:跨國行動 (Men In Black: International)」和「X 戰警:黑鳳凰 (Dark Phoenix)」這樣的續集電影來說,這個夏天的票房特別慘淡,並未能達到市場預期。「黑鳳凰」在全球只賺了 2.52 億美元,這使得它成為高票房的 X 戰警系列電影中票房最低的一部。

如果續集電影今年夏天難受,喜劇則更糟糕。

環球電影的「好小子們 (Good Boys)」和「靠譜歌王 (Yesterday)」是夏季票房收入最高的 20 部影片中唯二的喜劇片。其他諸如「選情尬翻天 (Long Shot)」、「玩命憂步 (Stuber)」和「深夜秀 (Late Night)」等票房收入都很差。

Dergarabedian 說,「電影就像咖啡,在新鮮時它們的口味會更好,」「今年夏天的許多續集和喜劇似乎都是多餘的,缺乏全新的視角。這讓觀眾漠不關心。」

對於好萊塢的其他所有人來說,夏天可能一片黯淡,但並不適用迪士尼 (DIS-US),它製作了夏季票房收入最高的 5 部電影中的 3 部。

「獅子王」和「玩具總動員 4」分別排名第一和第二。真人版「阿拉丁」翻拍排在第 4 位。

(圖:CNN Business)

迪士尼今年夏天還有兩個主要的票房里程碑。

漫威工作室的「復仇者聯盟 4:終局之戰 (Avengers: Endgame)」於 4 月下旬上映,7 月超過「阿凡達」,成為史上票房最高的電影。該公司還在 7 月宣布,它創下了該工作室史上票房收入最高的一年記錄,而且它有 5 個月的時間可以再創新高。

Boxoffice.com 首席分析師 Shawn Robbins 指出,「業內沒有任何一家工作室比迪士反更了解他們的觀眾。」「今年夏天,整個 2019 年,經過多年的重大系列電影收購和推動頂級品牌,一夕間發揚光大。」

在 2019 年年底之前,好萊塢仍然有很多值得期待的電影上映。

備受期待的電影,如「牠:第二章 (It: Chapter Two)」、「小丑 (Joker)」、「野蠻遊戲:全面晉級 (Jumanji: The Next Level)」、「冰雪奇緣 2 (Frozen 2)」、「CATS 貓 (Cats)」以及天行者傳奇的最後一章「星際大戰 9:天行者的崛起 (Star Wars: The Rise of Skywalker)」,都計劃在年底前上映。

根據 Dergarabedian 的說法,它們可能為 2019 年的票房提供急需的推動力,甚至可能讓全年創下新紀錄。

他說,「去年當全美票房收入達到約 119 億美元時,創下新紀錄,」「如果一切都從現在開始上升,今年票房數字可能會更大。但很可能接近去年的數字。」