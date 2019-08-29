美股早盤 — 美中 9 月磋商有望 台積電ADR大漲 道瓊衝高近 300 點

週四 (29 日) 美中重啟談判露曙光，美中兩國證實正討論 9 月份中方代表赴美磋商，美國上季經濟動能仍強，第二季 GDP 修正值符合預期，個人消費支出更遠勝預期。

受到多項利多消息激勵，道瓊開盤跳漲近 300 點，波音與卡特彼勒等貿易敏感股、蘋果等科技股走高。

截至台北時間週四 (29 日) 晚間 9 時 45 分許：

道瓊指數上漲 294.15 點或 1.13%，暫報 26330.25 點

費半指數上漲 33.81 點或 2.30%，暫報 1496.73 點

台積電 ADR 漲逾 1.80% 至每股 42.40 美元

二年期美債殖利率上揚 0.018 至殖利率 1.522%

十年期美債殖利率上揚 0.028 至殖利率 1.495%

三十年期美債殖利率上揚 0.031 至殖利率 1.97%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.99% 至每桶 56.34 美元

黃金下滑 0.07% 至每盎司 1547.95 美元

VIX 恐慌指數下滑 5.58% 至 18.27 點

美元指數上漲 0.15% 至 98.36 點

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

美中重啟談判迷霧散去，中國商務部發言人高峰週四表示，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，正討論 9 月份赴美磋商，目前談判重點是取消關稅，為雙方繼續磋商創造必要條件。

高峰表示，希望美方儘快取消對華為等中國企業的打壓和制裁，中方堅決反對貿易戰升級，也警告反制美方的手段充足。

美國財政部長梅努欽週三表示，美中貿易協商持續進行，雙方將會面對談，但他不願透露具體時間。

此外，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週二表示，美國總統川普可能在下週之前，對美國科技公司提出華為的出口許可證申請。

焦點個股方面

隨著 9 月 1 日新一輪關稅逼近，自 9 月 1 日起，受關稅波及的蘋果產品佔其 50 項中國製造產品比重高達 66%，蘋果 (AAPL-US) 開盤股價漲逾 1.5%。

瑞銀調查，43% 美國家庭打算訂購迪士尼串流影音服務 Disney+，激勵迪士尼 (DIS-US) 股價週四開盤漲逾 1%，競爭對手 Netflix (NFLX-US) 同步開高。

美國消費電子零售商百思買 (Best Buy) 週四盤前公布財報遜預期，受到關稅影響，該公司下調本財年財測，其週四開盤股價挫跌逾 8%。

一級颶風「多利安」將直撲衝擊美國佛州，美國油價週四走高，帶動能源股上揚，雪佛龍 (CVX-US) 與埃克森美孚 (XOM-US) 開盤股價漲逾 0.6%。

華爾街分析

債市衰退訊號持續，高盛前首席經濟學家 Jim O'Neill 警告：「美國的經濟現在和 2008 年金融海嘯時很像，依賴著過度膨脹的消費信貸，經濟下行風險很高。」

研究公司 The Earnings Scout CEO Nick Raich 表示：「如果各國央行坐視不管，什麼都不做，而貿易戰還在繼續，我們就會陷入衰退。但這不太可能… 各國央行仍準備好、願意並有能力延長經濟週期。」

「大賣空」主角 Michael Burry 表示，被動投資已見泡沫，呼籲投資人可關注受到過度忽視，且具潛力的小型股。

花旗資深技術策略師 Shyam Devani 表示，黃金與標普 500 指數之間的比率，正在測試一個關鍵的支點，如果突破走高，可能引發黃金上漲 25% 的反彈。

重要今日關鍵經濟數據：