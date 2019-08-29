與肯德基合作成功 Beyond Meat為替代肉品產業開創新局

Beyond Meat(BYND-US) 已為食品產業帶來震撼。他們在美國亞特蘭大肯德基的速食雞塊試賣在短短五個小時內便售罄。

對於該公司而言，這是一場小小的勝利。 此次的勝利也證明，替代肉品產業後續的發展具良好的前景。

「我們仍處於冰山一角」Danny O’Malley，另一家創業替代肉類生產商 Before the Butcher 的創辦人告訴美國 Barron’s 周刊。該公司主要生產替代雞肉、豬肉以及牛肉。

「與雞有關的技術較為簡單」替代肉品業者 Impossible Foods 的發言人告訴 Barron's:「與其他白肉相比，雞肉中的血紅素含量低於紅肉。但我們仍會以相同的方式來製作牛肉，並還原牛肉的風味和質地」

儘管產品成功，Barron’s 仍保持觀望態度。著眼於新競爭者的出現，如 Before the Butcher。

然而，仍不得不承認這個行業的前景是值得期待的。摩根大通 (JPMorgan) 發布了其最受關注的研究清單。 上週， Beyond Meat 晉升成為榜單成員之一。 投資者對 Beyond Meat 研究的興趣似乎與饕客想嘗試替代肉品的期望相同。

Beyond Meat 股價在周四交易中上漲 1.4%，略高於道瓊斯工業平均指數的 0.8% 漲幅。

此外，肯德基和 Beyond Meat 也表示他們計劃在近期舉辦其他替代炸雞的試賣。