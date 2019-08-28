130家美企申請華為出售許可 美：在跑流程「慢慢等」

美國政府將華為列入黑名單後，一度表示將會用暫時性許可的方式，讓美國企業可以販售較具不敏感性的商品給華為。但根據路透援引消息人士指出，這項承諾至今兩個月並沒有兌現。

消息人士指出，目前已經有 130 家美國企業向美國政府提出申請，希望可以取得販售商品給華為的許可權。但從川普指出會開放部份商品交易到現在已經近兩個月，美國政府始終沒有發放許可給任何一家美國企業公司。

美國最近一次公布申請數量是在七月份，當時美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 聲稱收到 50 封申請書。

路透詢問的一名消息人士指出，申請案的處理進度並「沒有被拖延」，他也指出這類申請案「十分複雜」，而且需要納入多個不同政府單位的意見。

而有三位商務部人士匿名透露，有些申請案已經交給美國國務院或是美國國防部等其他政府部門審視。

但是目前為止，官員都還在等羅斯或是白宮的下一步指示，所以暫時沒有具體的評斷標準或是回應。

華為對此沒有任何回應，但是華為先前多次對美國政府的決定提出抗議，認為美國把華為列入黑名單是不公平的待遇。

在過去幾個月，華為對於來自美國制裁壓力略為減輕的時間是在 8 月份，美國政府決定延長暫時性的一般性許可，允許美國企業維修與保養華為現有的設備。

前美國商務部官員 William Reinsch 指出，行政部門沒有人知道川普想要什麼，他們都害怕在不知情的情況下做出決定。

上週，川普表示將調高總值 5500 億美元的中國進口商品加徵關稅的幅度，以反擊中國的擴大關稅制裁。

(圖片: AFP)

最近美中之間互相加徵關稅，川普甚至直接以「敵人」稱呼中國。這些都讓美國政府更不可能在短期內開放企業販售產品給華為。

