美財政部長：將與中國會面 現在不考慮干預美元

週三 (28 日) 美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表明，美中貿易協商持續進行，雙方將會面對談。此外，梅努欽也明確表示，美國暫沒有干預美元匯價的考慮。

「我們持續和中國保有對話，我們正在計畫，期待中國的貿易代表拜訪華盛頓」梅努欽針對中美貿易的進展做出表示，但不願多談時間點是否就在 9 月。

此外，針對川普政府頻頻抨擊強勢美元，連番呼籲聯準會降息，梅努欽表明，目前財政部沒有考慮干預美元匯價。

「未來局勢可能會有所改變，但在現在的時間點上，財政部沒有考慮干預匯價。考量美元的是世界上最大、也是流動量最高的貨幣，若真的要出手干預，理想的情況，應該是與其他國家先行協調」梅努欽表示。

過去美國財政部和聯準會曾三次合作干預匯率，包括 1998 年、2000 年與 2011 年。若沒有聯準會配合，財政部單獨的干預力量，可能不足以改變美元市場的趨勢。今年美元多數時間呈現上漲態勢，彭博的美元指數已創下今年的新高。

彭博美元指數 (來源: Bloomberg)

梅努欽也提到，自從美國將中國列入匯率操作國之後，美國已經直接與國際貨幣基金組織 (IMF)、中國人行的行長易綱，以及其他中國的同行官員會談過了。

「作為雙方貿易討論的一部份，我們已針對貨幣匯率有個別的討論，這是與其他貿易問題的對話分開的」梅努欽表示。

市場認為，美國將中國列入匯率操作國，象徵意義大於實質的影響，因為可能的懲罰措施，不如川普其他的關稅制裁這麼嚴厲。

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