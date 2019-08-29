華為擴備胎 鴻蒙不是唯一 俄羅斯「極光」入列

華為自主研發的鴻蒙操作系統並不是唯一備胎，有消息人士向路透社透露，華為正在與俄羅斯商談，準備在華為平板電腦上安裝俄羅斯作業系統「極光（Aurora）」。

消息人士指稱，俄羅斯計畫在 2020 年 8 月前購買 36 萬台華為平板電腦，用於人口普查工作。而這是個試驗性專案，將它視為在華為裝置搭載俄羅斯作業系統的第一階段。

此外，另一位消息人士表示，「華為對這項計畫感興趣，並提供可使用的平板樣本。」

針對該消息，參與其中的俄羅斯電信公司沒有透露出太多訊息，只表示正在考慮與華為合作數個方案，至於通訊方面的相關內容因有保密協議，所以不能公布細節。

華為發言人承認，正在與俄羅斯通訊部協商，但細節不便公開。

上個月，俄羅斯數位發展、通訊與大眾傳媒部曾表示，他們估計華為使用俄羅斯「極光」作業系統的試行專案將會在今年年底前啟動。

「極光」是俄羅斯國內唯一使用的作業系統。這套系統是基於 Linux 核心，同時也支援 Android 應用程式。

「極光」為 Sailfish OS(旗魚 OS) 的俄羅斯版本，而「旗魚」是由 Nokia 前員工成立的 Jolla 所開發。該作業系統以 Linux 作為基礎架構進行開發，主要用於行動設備。

圖片: 華為開發者大會

華為在上週表示，美國針對於華為的禁令可能導致今年智慧手機部門營收縮減 100 億美元。目前華為正在加緊開發自家的作業系統「鴻蒙」，為無法使用 Android 的最糟情況下做好準備。