瑞銀：即使經濟前景未朗 抱現還是最笨的方式

瑞銀認為，儘管現在經濟不確定性蔓延，但抱現還是最糟糕的主意。

瑞銀全球投資長 Mark Haefele 週三報告指出，「我們認為，即使是當前不確定時期，投資者仍可維持長期投資策略，不要折現退場。」

中美貿易戰造成的不確定性對全球經濟構成越來越大的壓力，促使決策者推出刺激方案和降息來應對，以提振經濟成長，投資者也忙著尋找避風港，Haefele 認為，兌現離開並非解決方案。

「長期抱持高額現金，這反而讓投資者更難達成自己的財務目標。」

反之，瑞銀建議採取廣泛的防禦性策略以保障長期收益，例如高額且持續性的派息股以及黃金。

Haefele 指出，「股息投資是一種防禦性投資方式，可為投資者帶來定期現金流，並且在市場波動時往往表現優於大盤。」

他補充道，比起獲利，派息股在低利率環境的表現良好，且更穩定。

例外，當利率低、市場波動且美元疲弱時，黃金向來是安全交易。瑞銀預期黃金 6 個月後可突破每盎司 1600 美元，建議投資者增持黃金拉高其投資組合的穩定性。

Haefele 認為，以長期趨勢來看，看跌期權的機會不錯。「在股市盤整時期，賣出看跌期權的策略常會表現良好，投資者自常規現金流取得的收益會比定向曝險高。」