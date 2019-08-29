Apple Watch競爭者Fitbit宣布推出新智慧型手錶

Fitbit(FIT-US) 宣布即將推出 Versa 2 智慧型手錶，這支 Apple Watch 的新款競品將於 9 月 15 日上市，起價為 199.95 美元。

該公司週三表示，搭配獨特的錶帶並可使用 Fitbit Premium 的兩款特別版手錶售價為 229.95 美元。

雖然手錶本身可能無法幫助挽救 Fitbit 營收的頹勢，但與 Versa 2 和其他產品相關的新服務可能會有所助益。

Fitbit Versa 2 與初帶 Versa 相比做了一些升級

更強大的處理器，應用程式和數據的加載速度將更快。

長達五天的電池續航力，這比 Apple Watch 的兩天左右要長得更多

追蹤睡眠。「睡眠分數」功能可以處理使用者在睡覺時收集的數據，並告知睡眠品質的優劣

支援亞馬遜 (AMZN-US) 的 Alexa 語音助理，使用者可以與之交談並進行鍛煉，行程安排，控制智能住家或在 Android 手機上回复短訊。 是與 Apple Watch 的 Siri 類似的功能。

支援 Fitbit Premium，這是今年秋季推出的新訂閱服務，每月費用為 9.99 美元或每年 79.99 美元。

蘋果預計會在 9 月初推出新的 Apple Watch，屆時也將推出其最新的 iPhone。

Versa 2 採用全新的 AMOLED 螢幕，具有永久啟用的功能。 Apple Watch 也有一個彩色 OLED 面板，但沒有永遠啟用的顯示器。使用者需要舉起手腕來喚醒它才能查看時間。

訂閱量將有助於 Fitbit 創造新的收入。 Fitbit cratererd 的股票在 7 月 31 日上漲 21%，當時它報告了其第二季度的收益，並將其秋季收入指引下調了 9500 萬美元至 14.55 億美元。