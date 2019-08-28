庫克獲蘋果2019年全部獎勵 進帳股票價值約1.15億美元

根據美國證券交易委員會 (SEC) 最新文件，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 週六 (24 日) 獲得了 56 萬股限制性股票，主因是蘋果達到董事會要求的時間及績效目標。以當前股價計算，庫克所獲股票價值接近 1.15 億美元。

蘋果扣留了 294840 股股票，以遵守稅收規定。根據交易計畫，其餘 265160 股在週一分 3 批賣出，平均交易價格在 205.75 美元至 207.13 美元之間，這些股票售出總值接近 1.15 億美元。

庫克獲得 2019 年的全部獎勵，其中 28 萬股股票是因為符合董事會績效，另外 28 萬股是因為他繼續在蘋果工作，符合對他工作時間的要求。

提交給 SEC 的文件中指出，蘋果董事會提出，在從 2016 年 8 月 25 日到 2019 年 8 月 24 日的 3 年期間，公司股東總回報率在標準普爾 500 指數中排名前 3 的績效要求，這使庫克獲得全部 28 萬股受限股獎勵。

蘋果股價在這段期間的起始價值為 108.01 美元 (依股息調整)，評估期結束時為 216.24 美元 (依股息調整)。

庫克目前的獎勵仍有 182 萬股受限股，其中 112 萬股預計在 2020 年 8 月 24 日和 2021 年 8 月 24 日分兩期支付，這取決於他的任職情況和蘋果股價表現。