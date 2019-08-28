〈財報〉惠普企業Q3財報優於預期 上修財測 盤後股價上漲逾8%

惠普企業 (Hewlett Packard Enterprise) (HPE-US) 公布截至 7 月 3 日，第三季財報，業績強勁，優於分析師預期，公司上調全年財測展望，盤後股價一度上漲逾 8%，雖然公司釋出計算業務部門和儲存部門銷售下滑的警訊。

惠普企業股價走勢 (圖片: Investing)

惠普企業 Q3 財報關鍵數據:

營收: 72.2 億美元，年減 7%，低於分析師預估的 72.75 億美元

調整後每股純益 (EPS):45 美分，優於 FactSet 調查分析師預估的 40 美分

惠普企業上調整全年每股純益 (EPS) 預測，最新財測數據介於 1.72 至 1.76 美元之間，Refinitiv 調查的分析師預計每股純益為 1.68 美元，幾乎過去每一季度營收皆優於分析師預期。

在全球經濟疲軟和美中貿易戰不明朗的情況下，惠普企業面臨挑戰，貿易緊張局勢導致企業 IT 銷售需求不平衡，HPE 首席財務官 Tarek Robbiati 說道，投資人需要更長的時間來決定他們的投資策略。

根據財報數據顯示，與去年同期相比，幾個主要產品部門的銷售額下降。伺服器銷售額下降了 12%，儲存器硬件部門下滑了 5%。

核心部門 Hybrid IT 營收年減 9%，落在 55 億美元，惠普企業 2017 年以 12 億美元收購的數據儲存新創企業 Nimble Storage 營收年增 21%。惠普企業也對外宣布，將逐漸轉型為服務公司，目標在 2020 年以前以訂閱服務提供產品組合。

此外，它已於 2017 年以 12 億美元的價格收購閃存製造商 Nimble Storage，惠普企業也於五月時表示，將以 13 億美元收購超級電腦先驅克雷 (Cray)，Moor Insights＆Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 表示，目前惠普企業應專注於領域規模，以推動整體成長收入。

惠普 (Hewlett-Packard Company) 在 2015 年拆分為 HP Inc(HPI) 與 Hewlett Packard Enterprise(HPE) 兩家獨立的公司。