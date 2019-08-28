三大產品看俏 大摩：Alphabet未來12-18個月還能漲25%

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 大幅看漲谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，其目標價隱含目前股價還有 25% 以上的上漲空間。

Nowak 認為，Google Maps、Google Discover 和谷歌的新電商產品 2020 年合併營收可達 50 億美元。

在不計匯率波動下，他估計該公司網站的營收成長 20%，高於華爾街共識，他週二報告甚至指出，「倘若這些產品通通推行順利，這樣的營收成長估計可能還太保守。」

Alphabet 週二收低 0.03% 至 1170.8199 美元，Nowak 未來 12 至 18 個月的目標價是 1450 美元，其估計的上漲空間係依據 8 月 23 日收盤價計算。

Google Maps

Nowak 認為，Google Maps 到 2020 年擁有 160 億美元商機，並稱該平台是他們追蹤的範圍內「貨幣化最低的資產」。

他看好 Alphabet 「透過本土、國家和品牌廣告的資金，將該平台貨幣化的能力」，並補充「廣泛推出贊助商列表」能有助 Google Maps 成為數十億美元的營收來源，例如在其地圖上選擇對象來標示推廣大頭針 (Pin)，配上實境增強功能，這樣的功能將完成 Google Maps 的高度貨幣化。

Google Discover

Nowak 認為，Google Discover 到 2020 年營收能達 20 億美元。

Alphabet 今年 5 月表示，Discover 的 Feed 達到每月 8 億用戶，Nowak 認為 Discover 可望成為 Alphabet 最新用戶人數超越 10 億人的產品。

Feed 會出現在 Google app 主頁和手機上的 Google.com，只要擁有 Google 帳戶，就能自選有興趣瀏覽的 Feed，包括新聞、體育、影視和音樂等。

Alphabet 計畫透過廣告，將 Feed 功能貨幣化，Nowak 認為這是「營收的實質動力」。他指出，每位用戶一年新聞 Feed 貨幣化範圍，自 3 美元 (Pinterest) 到 20 美元 (臉書)。

新電商產品

Nowak 估計，新電商產品可以為 2020 年營收帶來 13 億美元。

他提到該公司在電商方面下的功夫令人期待：Google 與合作夥伴的新購物活動、深度連結、更多展示購物廣告，以及 Google 新購物介面和購物車功能。

Google 讓品牌公司更深入了解其產品在搜尋中的展示方式，這可以刺激更多有效的廣告，因此品牌公司會有更多資金能花在 Google 廣告上。

深度連結的意思是，用戶在 Google 上點選展示的產品時，就會被導向賣家的行動 app，而不是導向其網站，這會讓顧客更方便購物，因為使用儲存在手機內的 app 讓顧客更容易取得購物項目的資訊，也能更輕易付款。

Google 還在擴大展示購物廣告，讓搜尋結果陳列方式像是購物目錄一樣，Nowak 認為這種格式更有視覺效果，並指出該功能導向零售商網站的流量中，80% 來自新客戶。Google 正將此功能應用於圖片搜尋 YouTube 和 Discover。

藉著改善購物體驗和完成率，零售商會更樂意掏更多錢在 Google 購物網站上打廣告。