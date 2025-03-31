習近平見國際工商界大老唯獨沒有庫克 專家：蘋果缺席背後隱含三大重磅信號
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 15:00
中國國家主席習近平上周五 (28 日) 在北京人民大會堂會見國際工商界代表，40 餘位全球工商巨擘齊聚一堂並一同拍大合照，但蘋果執行長庫克未出現在合照名單中，引發外界熱議與猜測。
這次會晤名單的地理與產業分佈耐人尋味，涵蓋美國、德國、法國、英國、日本、南韓、沙烏地阿拉伯、巴西八大經濟體，歐洲企業 15 家，佔比過半，涵蓋物流、汽車、生物醫藥、半導體、能源等七大關鍵產業。從特斯拉到賓士，從 SK 海力士到沙烏地阿美，與會企業均在中國產業鏈中佔據核心位置。
專家表示，與會企業名單是中國對外合作戰略的重大調整，北京當局正透過「避險美國圍堵 + 夯實資源安全 + 撬動資本槓桿」三重佈局來系統性重構全球產業鏈版圖。
德國賓士、BMW 與韓國 SK 海力士、日本日立的出席，凸顯中國在關鍵科技領域的「多頭下注」。歐洲車廠的深度參與，不僅是避險美國對華技術封鎖的策略，也是為中國新能源汽車市場注入競爭活力，而三星、SK 海力士的與會，則直指晶片供應鏈自主可控的目標。
此外，沙烏地阿美跟淡水河谷的與會，則標誌著中國在能源與原料領域的戰略縱深。透過綁定全球資源巨頭，中國正建立抵禦外部衝擊的「安全網」，尤其在新能源與製造業升級的關鍵窗口期，資源穩定供應成為重中之重。
橋水基金達利歐、黑石集團蘇世民的現身，則暗示中國在跨國資本流動中的開放姿態。透過吸引國際資本參與產業投資，中國正將全球資金引入「一帶一路」與科技創新領域，形成「資本 - 產業 - 市場」的良性循環。
專家指出，蘋果的缺席並非偶然，其「設計在美國、組裝在亞洲」的商業模式，與中國當前的產業政策導向背道而馳，且這次會晤釋放出的三大訊號，分別是科技本土化門檻抬升、供應鏈重建擠壓代工空間以及策略協同缺位錯失機遇。
蘋果的核心技術仍高度依賴美國本土，未能滿足「市場換技術」轉型為「市場控技術」的要求。此外，中國新能源汽車、高階製造等產業的崛起，正削弱蘋果代工體系的不可替代性。比亞迪、寧德時代等本土企業的強勢表現，加上特斯拉的本土化策略，令蘋果在供應鏈中的話語權逐漸弱化。
此次參會企業多與中國在「雙碳」、數位經濟等領域達成深度合作，例如賓士加碼電動化、沙烏地阿美佈局氫能），而蘋果在綠色技術、資料安全等議題上的遲滯響應，使其難以融入中國產業生態的「戰略循環」。
從此次會晤可見，中國產業合作的「入場券」標準已悄悄升級，這可從三個方面得知。一是硬派技術輸入者優先，其次是資源安全綁定者受青睞，最後則是策略協同者獲長期紅利，亦即深度參與「一帶一路」、跨國供應鏈重構的企業，將獲得政策傾斜。
專家認為，庫克的缺席不只是個人行程的選擇，更是中美科技博弈與全球產業鏈重建的縮影。在後全球化時代，企業的價值不再由市值決定，而是取決於其在國家戰略棋盤中的戰略價值。對所有與會者而言，一張真正的「入場券」需要的不僅是市場野心，還有跟中國經濟共生共榮的長期智慧。
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