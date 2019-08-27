蘋果週一領漲 摩根大通：蘋果的中國問題沒那麼可怕

蘋果 (AAPL-US) 週一領漲股市，因為蘋果仍是最快受到中美貿易戰發展影響的市場代表。

上週五中美互祭關稅，川普與中國當局你來我往間，蘋果重挫 4% 以上，市值瞬間流失 450 億美元。蘋果營收 20% 來自大中華地區，其中包括香港、台灣，大多來自 iPhone 的銷售額。按蘋果估計，類似承包商富士康這一些相關企業，蘋果在中國創造的就業機會約 140 萬人。

然而，水能翻舟亦能載舟，週一蘋果又因為貿易談判的進展跡象而上漲，午盤漲逾 2%，最終收高 1.90% 至 206.49 美元。

週一稍早，中國副總理劉鶴在中國舉行的技術會議上表示，當局願意透過「冷靜」談判的方式解決貿易爭端，反對再進一步升級緊張局勢。

川普在推特上回應，「非常尊重習主席與其代表想要「冷靜解決」的這件事，他們願意出面且準確陳述這件事，令人印象深刻，這就是他為何是偉大領袖且代表一個偉大國家的原因。談判還在繼續。」

追蹤蘋果的分析師認為，近期股價承受的壓力提供了買進機會。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週一研究報告指出，「我們看到時機上的一絲曙光，蘋果能較投資者目前預期更好地駕馭充滿挑戰的走勢。」

美方先前將原訂 9 月 1 日生效的關稅項目中的手機移至 12 月 1 日生效 (但週五將稅率自 10% 調升至 15%)，亦即下一代 iPhone 推出後還有一段日子，Chatterjee 指出，零件價格下降讓蘋果的材料成本多了 30 至 50 美元的緩衝空間，「讓公司得以吸收更大部份的關稅，而不必抬高零售價格轉嫁美國消費者。」

但他補充，9 月 1 日預計生效的關稅將會衝擊蘋果其他產品，尤其是 AirPods、Apple Watch 和 iPad，但這些產品「定價能力較高，因為市場競爭有限。」

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 週一報告指出，蘋果在中國的狀況「可能不像投資者想像那麼糟糕。」他舉出川普近日讚揚蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 的話，認為庫克已「很棒地」與美國政府合作，讓關稅衝擊最小化，包括近幾日對 iPhone 加徵的關稅。

Forte 補充，「有鑑於其規模和供應鏈，以及中國的銷售努力，我們相信，蘋果是少數幾家能在中美官員之間遊說的美國企業，以將關稅衝擊降至最低。」他舉出蘋果最近一些創舉，其中包括推向服務部門，這些較不容易受關稅衝擊。

摩根大通給予蘋果「加持」評級，目標價 243 美元。摩根大通預估，蘋果 55% 營收來自 iPhone 的銷售額。