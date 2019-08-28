小摩：9月美股可望上漲 投資人可準備買進

投資人可以為重新進場美股熱身準備了—這是 J.P. Morgan (摩根大通)(小摩) 最新的觀點。

由小摩分析師 Mislav Matejka、Prabhav Bhadani 和 Nitya Saldanha 撰寫的戰略報告主張，在在 8 月份的拋售之後，買入股票的時機即將到來，股市將在 9 月進入上漲趨勢後開始走高。

包括標準普爾 500 指數、Stoxx 歐洲 600 指數和 MSCI 亞太指數在內的基準指數，在 8 月都創下自 5 月份以來的最大單月跌幅。

小摩分析師指出，8 月份雖然股市回調，但幅度仍將較 5 月為低，並由 9 月上漲至年底。他們認為，美股已經有多個利多因素醞釀，包括更好的技術走勢、歐洲央行預備重啟量化寬鬆政策、美國聯準會第 2 次降息，以及觸底反彈的跡象等等。

他們表示，美國的獲利成長依然正面，第 2 季成長 3%，未如預期收縮。他們認為，下半季成長 1.6% 的預測其實是「相當保守」的觀點。

他們表示，除非投資人是未來 12 個月美國必然經濟衰退的信徒，否則人們不應該預期獲利會收縮。

小摩的建議與其對手摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 大不相同，摩根士丹利一直主張經濟衰退。

在美中貿易戰本月升級，引發投資人對全球經濟前景的擔憂之下，全球股市整體滑落。包括 Legal &General 和 Manulife Investment Management 在內的主要資產管理公司，當前多持觀望模式，靜觀局勢發展。