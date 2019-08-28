10y2y 倒掛加劇！「道瓊」登上美國 Google 熱門關鍵字

週二 (27 日) 債市警鈴大作，經濟衰退恐慌襲來，野村分析師預告，雷曼式拋售將在本週重現，華爾街密切關注市場表現，「道瓊」登上美國 Google 熱門關鍵字。

週二關鍵指標 10 年期與 2 年期美債殖利率利差來到約負 5 個基點，創 2007 年最低。

美債殖利率自五月起開始走跌，10 年期與 2 年期美債殖利率利差擴大，倒掛加劇，經濟恐慌襲來，拖累週二每股四大指數收跌。(圖片：翻攝 CNBC)

3 個月期與 10 年期美債殖利率間的利差跌至 -52 個基點，創 2007 年 3 月以來的最低水準。30 年期美債殖利率來到 1.955%，有望自 2007 年以來首次收於 3 個月美債殖利率之下。

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 近期預言，因為市場情緒沒有任何改善的跡象，導致他相信本周可能會出現雷曼式崩跌。

Raymond James 固定收益資本市場負責人 Kevin Giddis 表示，這種不斷惡化殖利率曲線倒掛，明確證實了經濟衰退很有可能在一年、一年半之後出現。

「道瓊」登上美國 Google 熱門關鍵字。(圖片：翻攝 marketwatch)

Kevin Giddis 還表示，市場的擔憂在很大程度上是由於，投資者認為聯準會將採取什麼行動，以及美中推遲貿易協議。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 近期觀察到，由於美中貿易緊張加劇，8 月 11 日當週搜尋「道瓊」關鍵字比例飆高，較 5 月峰值超出 28%。但值得寬慰的是，仍低於去年底最後一週。

Nicholas Colas 認為，股市波動與更多關於經濟衰退的指標，可能會削弱消費者信心。

Nicholas Colas 表示：「我們將不得不等待 2019 年剩餘時間內市場表現將會是如何，但有一件事是肯定的：美國人正在關注 (市場)。」