Gartner：三星和華為Q2手機大賣 佔全球逾三分之一

根據市場調研機構 Gartner 週二 (27 日) 發出一份報告顯示，全球智慧型手機銷量緩慢且穩步下滑，前五大廠商中，華為和三星分別以 16.5% 和 3.8% 的速度增長最快，佔全球智慧型手機總銷量逾三分之一。

Gartner 週二發布的一份報告顯示，歸功於科技巨頭 Galaxy A 系列設備的需求，並改進入門級和中階手機陣容，三星第二季成功銷售出超過 7500 萬部手機，全球市佔奪冠、增長至 20.4%。

然而，本季對三星旗艦產品 Galaxy S10 的需求開始減弱，這表明 2019 年三星整體增長將是一個挑戰。

Gartner：三星和華為 Q2 狂賣全球逾三分之一的手機。(圖片：翻攝 Gartner)

該報告顯示，華為第二季銷出近 5810 萬部手機，全球市佔率增至 15.8%，其中中國市場銷量大幅增長，iPhone 銷量則下降逾 13%。

Gartner 分析指出，美國祭出華為禁令後，引爆大陸愛國情緒，透過強勢推廣和品牌定位，華為手機稱霸中國，銷量比上季多出 31%。

然而，美中關稅影響之下，美國民眾卻轉向使用更便宜的手機，促使蘋果市佔遭受到侵蝕，全球市佔率下滑至 10.5% 至 3800 萬部，年降逾 13%。

地域方面，中國和巴西的智慧型手機市場略微比世界其他地區更加樂觀。透過新款 5G 手機掀起銷售潮，中國在 2019 年第二季以 1.01 億部手機銷量，位居榜首。

Gartner 的分析師 Tuong Nguyen 表示，總體而言，全球智慧型手機銷量在第二季年降 1.7% 至 3.68 億台，因為高階手機的需求仍然落後於中端和低端手機。

Gartner 預計全球手機銷售將在今年底前保持疲軟，2019 年總銷售額將達到 15 億部。