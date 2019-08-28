中國大媽瘋搶烤雞 好市多股價飆漲5%

好市多 Costco (COST-US)週二 (27 日) 股價狂漲了 5%，首家中國分店週一 (27 日) 在上海開幕，不過由於第一天營業人潮太多，現場失控，好市多僅營業 4 小時就緊急停止營業，但受利於前一日大嬤們瘋狂搶購名牌包、烤雞的畫面影響，公司股價飆漲。

週二 (27 日)Costco 股價上漲 5% 至 292.38 美元。

好市多股價飆漲 5%(圖片: Investing)

自今年為止，好市多股價漲幅已超過 39%，是美股標普平均漲幅 15% 的兩倍以上，輕鬆領先許多陷入困境的零售商同業，雖然公司仍受到貿易戰衝擊，但由於銷售業績強勁，股價仍維持上行。

大摩分析師 Simeon Gutman 認為，好市多能在中國拓展市場，為公司銷售額帶來另一項增長，對於好市多進軍中國的前景相當看好。

Gutman 指出，好市多的海外業績有望快速成長。他估計，如果好市多在中國的新據點生產效率和公司長期平均水平同步，那麼未來幾年好市多海外淨銷售增長可能會增加 4%。

同時目前的時機對好市多更是有利，中國不斷壯大的中產階級，是零售商最看好的市場潛力。雖然看似不斷升級的貿易戰，導致中國經濟不穩定，以及大眾呼籲抵制美貨等阻礙，讓許多在中國的美企知難而退，然而目前為止，看起來好市多的品牌並未受到關稅，以及反美情緒而影響。