伊斯蘭教義影響 投資Sukuk債券要注意 分配收益取代配息

據金管會統計，截至今 (2019) 年 7 月底，我國國際債券發行量已達 785 檔、2014.83 億美元，為活絡我國國際債券市場，金管會今 (27) 日表示，已開放伊斯蘭固定收益證券 (Sukuk)，以滿足投資人多元化投資需求，但有別於一般債券多會配息，遵照伊斯蘭教義，Sukuk 以分配收益方式取代利息支付。

金管會表示，自 2013 年以來，就陸續透過建立專業板債券市場的分級管理制度、放寬專業板發行人及投資人範圍、促進商品多元化等措施，強化我國國際債券市場的競爭力。

截至 7 月底，我國國際債券發行量已達 785 檔、2014.83 億美元，在外流通餘額達 640 檔、1,722.87 億美元，吸引來自 32 個國家及地區的發行人來臺發行國際債券。

金管會表示，國際板債券發行產業及地區分布日趨多元，其中，包括國際大型優良企業、金融集團以及政府機關。

為持續促進國際債券市場的多元化發展及商品多樣性，金管會表示，已於今年 6 月 14 日開放外國發行人於我國發行得銷售予專業投資人的外幣計價伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）。

所謂伊斯蘭固定收益證券，也就是市場俗稱的伊斯蘭債券，目前在東南亞發展非常蓬勃，但它的投資模式跟傳統的債券投資方式有所不同。主要的差異在於傳統的債券（bond）是發行者為了籌措資金，約定在借款期間內，支付利息以及到期時償還本金的一種有價證券，因此，債券的利息便是投資人在投資時的重要參考依據

但是依據伊斯蘭教義，其金融商品禁止收取利息，故 Sukuk 於商品設計上是以分配收益方式取代利息支付，其經濟實質與普通債券相同，相關監理措施並比照國際債券相關規定辦理。

金管會表示，Sukuk 近年來已於國際金融市場成為快速成長的籌資與投資工具，並在國際主要交易所，如香港、新加坡、倫敦、盧森堡、馬來西亞交易所及 NASDAQ 等掛牌交易，金管會開放外國發行人來臺發行 Sukuk，除預期可提供專業投資人多樣化之投資標的，有利其資產配置的靈活性外，並可吸引多元化的外國發行人參與我國資本市場，對於活絡我國國際債券市場及促進我國資本市場發展，應有正面效益。