〈格芯吿台積侵權〉台積電斥：侵權指控毫無根據 將盡一切方法反擊

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，周一向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 侵害其 16 項晶片專利技術。台積電今 (27) 日發聲明強調，深信侵權指控並無根據，且對同業不以技術競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟感到失望，將盡一切可能方法來反擊。

台積電表示，目前正在審視格芯所提的訴訟內容，且深信侵權指並無根據，台積電每年投入數十億美金，自主研發世界級的先進半導體製造技術，建立全球最大的半導體矽智財組合，擁有超過 3.7 萬項專利，並從 2016 年起，連續 3 年成為全美前十大發明專利權人。

台積電強調，對同業不以技術在市場上競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟行為，感到失望，公司對技術領先、卓越製造，及對客戶不移的承諾，有堅定的自信，將盡所能，以一切可能的方法來反擊，以保護自主研發的專有技術。

格芯周一向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告台積電侵害其 16 項晶片專利技術，其中包含 7 奈米、10 奈米、12 奈米、16 奈米及 28 奈米等製程技術，並要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令，且包括蘋果、Google、華碩、高通、輝達等台積電客戶，同樣遭列被告。

