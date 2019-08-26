台股盤前─國際利空來襲剉咧等 權值股和高價股恐又淪外資提款機

上周五美中貿易戰戰火急遽擴大，美股重挫，尤其費城半導體指數跌幅最多逾 4.3%，今 (26) 日日韓股早盤均以大跌逾 1.5% 開出，隨後擴大跌勢至 2% 上下，台股也剉咧等，行政院已警戒備戰，法人指出，台股勢必反映此壓力，尤其電子權值股和高價股首當其衝，資金也將快速找尋避風港。

川普宣布對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，將在 10 月 1 日起從 25% 升至 30%，9 月 1 日起則是對剩餘 3000 億美元商品按 15% 稅率徵收關稅，非原訂 10%。

外資憂心，貿易戰升級將使上市櫃企業獲利面臨再下修的壓抑，大盤本周補跌機率高，短線面臨最大跌幅約 500 點風險，其中，瑞銀看台股短期缺乏利多，下修指數預期至 10000 點。

不過，隨後美國總統川普於 G7 峰會上表示，對美中貿易戰或有「重新思考」方向，並對此發展表達遺憾，並表示美國正與中國和睦相處，但白宮又立即出面澄清川普是認為應該對中國更強硬。

法人解讀，川普多變，貿易戰早已是短期難去化的利空因素，的確中國受衝擊大，今年「保 6」已有難度，但發動貿易戰的美國，其股市和經濟實質面也已受到衝擊，若美國經濟成長快速放緩並阻礙其內部投資和消費，後續美國對貿易戰的態度或有軟化空間，而美國聯準會 (FED) 的因應措施也有待觀察。

在國際利空來襲下，行政院已警戒備戰，身兼國安基金主委的行政院副院長陳其邁開盤前將與財經部會首長交換意見，密切觀察台股和匯市走勢，外界解讀國安基金護盤待命。

消息面上，儘管目前 DRAM 供過於求，全球第三大 DRAM 美商美光加碼投資台灣，將在現有中科廠區旁再蓋第二座晶圓廠，總投資額達 4000 億元，顯示其高度看好 5G 時代後將帶動 AI 和物聯網的龐大應用需求。

整體來看，日前股市多方有撐主要是反映下半年電子旺季樂觀態勢，然而，貿易戰大幅升級多半不在預期之中，此重大利空來襲，恐使亞股全面倒地，先觀察台股中開低後能止跌的個股，將是之後落底訊號浮現後的領漲指標。