

◆盤勢分析

1. 因中國對美國祭出關稅反擊後，上周五兩年期與十年期殖利率倒掛，並且川普下令美企撤出中國，受利空衝擊，晶片、能源、汽車股領跌，收盤四大指數漲跌幅介於 - 4.36%~-2.37%。其中，科技指標股全面下跌，亞馬遜、谷歌、INTEL、美光、NVIDIA、美光等重挫超過 3%，台積電 ADR 下跌 2.8%。盤後宣布對已經生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，自 10 月 1 日起從 25% 升至 30%；同時，原定 9/1 的即將課徵 10% 的 3000 億美元的中國進口商提高至 15%。

2. 上周五全球投資人對後續景氣的疑慮增溫，加上觀望包威爾演說，亞洲的股市早盤普遍呈現窄幅波動。台股早盤在平盤附近開出震盪，整日高低點不足 40 點的窄幅浮動，收盤小漲 8.33 點，漲幅 0.08%，收再 10,538.11 點，市場觀望氣氛濃厚。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收小紅 K 棒，指數持續在月、季線之下整理。

(2) 量能：市場觀望氣氛收升高，成交量再度萎縮至 1,086.35 億元。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交叉後開口縮小中、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 19.12 億元；外資 - 8.82 億元、投信 - 1.74 億元、自營 + 29.68 億元。

4.OTC 指數開高後走低，終場下跌 0.09%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐則季線 137.8 點。

5. 散熱模組：類股仍是盤面主流，個股呈現持續論動，國內法人持續買超，3338 泰碩再度跳空上漲，盤中再創新高價；6230 超眾、3653 建策、3324 雙鴻尾盤拉高，3017 奇鋐拉回窄幅整理。

6.PCB：受惠 5G 趨勢，關鍵 PCB 上游 CCL 傳出陸廠漲價，但國內相關的 2383 台光電、6274 台燿、6213 聯茂利多不漲，但上游 5340 建榮、8358 金居表現相對強勢。打件廠 6278 台表科則爆量股價再創波段新高。

7.DRAM、面板：因市場預期現貨報價跌勢趨緩，DRAM2344 華邦電、2408 南亞科；面板 2409 友達、3481 群創逆勢上漲。

8. 操作建議：國際股市因對未來景氣疑慮加深，加上中美貿易訊息利空衝擊，預期今天台股走勢仍將呈現偏弱，後續觀察年線能否持續站穩，仍短線以個股表現為主，降低持股的部位。但可留意具有旺季效應，與投資價值偏低個股，靜待股市回穩布局。

9. 貿易戰升溫 南亞科、福懋科受惠：美中貿易戰再度開打，加上日韓紛爭愈演愈烈，國際系統廠及 ODM/OEM 廠為了降低地域性風險，過去集中向韓國業者採購 DRAM 顆粒或模組，已看到採購外溢及轉單至台灣效應持續發酵。再者，個人電腦及伺服器生產基地由大陸移轉回台灣，加上華為仍名列美國禁止出口實際清單，均增加對台灣 DRAM 顆粒或模組採購，2408 南亞科及 8131 福懋科受惠。

10. 超眾今年 EPS 衝 9 元：6230 超眾今年第 2 季每股純益 2.71 元，年增 24%，優於市場預期，主因來自毛利率與營益率受產能規模擴大、匯率走勢有利而提升；上半年每股純益 4.34 元，年增七成。市場預期超眾全年營運高峰將落在第 4 季，下半年營收、營益率優於上半年，今年整體獲利表現也因近期業績優於預期而上修，估計全年每股純益約 9.26 元，年增 34%，明年有望挑戰歷史新高。

