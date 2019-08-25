〈台股風向球〉美中關係一夕變色始料未及 最好狀況恐是守年線支撐

台股加權指數上周靠著中小股輪動維繫信心，周線好不容易終結連 4 黑，周漲 117 點，隨後美股卻一夕間風雲變色，主要是美中貿易戰火再次猛烈開砲，台股交易員指出，基本上 9 月兩國談判大致宣告破裂，是貿易戰的最壞狀況，也是市場始料未及，周一亞股恐將反映此強大衝擊，台股若能守住年線就已是優於預期。

台股交易員說，其實市場多能預期到美中 9 月談判本來就難以達成多大的協議，從近期外資期現貨持續偏空操作來看，不難發現，協議有望達成的消息早已是「狼來了」，只能靠著聯準會有機會擴大降息幅度來支撐資金面。

然而，貿易戰竟在一夕間升級，中國宣布對 750 億美元美國商品加稅，美國總統川普則是首度說中國國家主席習近平是敵人，基本上 9 月兩國談判大致宣告破裂，對後續全球的經濟傷害暫難估計，上周五美股下崩，尤其費城半導體指數跌幅最重多達 4.3%，接下來台股恐又將面臨一波龐大賣壓。

先看聯準會主席鮑爾的說法，鮑爾在全球央行年會發表演說時指出，美國經濟仍處於有利局面，聯準會密切觀察並採取適當的行動來維持經濟擴張，態度中性，未積極回應總統的期待。

法人解讀，聯準會對於預防性的降息態度原本就不是太積極，在此番談話下，若接下來 9 月降息，反而可能遭解讀成經濟成長面臨放緩，恐怕真的演變成經濟衰退的前兆。

而貿易戰雖然是歹戲拖棚，市場也慢慢找到因應的節奏，但最新狀況卻是始料未及，中國宣布將對美國祭出報復性關稅，回擊的 750 億商品招招重打在美國重要產業上，包括汽車、石油和原物料等，中國商務部甚至表達強勢態度，要美國「別誤判形勢，否則一切後果美方承擔」。

川普則反擊要對中國 2500 億美元商品 25% 關稅再調高到 30%，剩餘的 3000 億美元商品則從原本 10% 調高至 15%，甚至公開要求美國企業撤出中國。

市場憂心，光是貿易戰升級就已經令經濟前景更加嚴峻，怕的是後續還有更多中國企業遭列入美國的黑名單，而對台股的影響，除了電子甚至是傳產等零組件供應鏈，都會受到衝擊。

整體來看，市場現在只能等待美中兩強的態度轉圜，或許有望見到護盤大軍進場，然而，恐慌情緒已升溫，再加上香港抗爭、日韓貿易戰等議題干擾，暫難以樂觀。