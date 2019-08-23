【豐銀投顧】短線與波段 各有其好處

◆盤勢分析

今天筆者又帶我們家族成員獲利了 5289 宜鼎了，這檔股票我們昨天才佈局，今天有開高就馬上先獲利了結，這種操作我常戲稱「睡一晚就賺錢」，還有家族成員戲稱這叫「睡覺股」。就在同樣這一週，我們在 26 元之上獲利了結了在 18 元以下買進的 9946 三發建設波段獲利近 50%，但是卻花了四個月的時間。筆者常想，究竟波段操作好？還是短線操作好？其實是莫衷一是，並沒有哪一種方法好或不好。波段操作的好處就是不用緊張的盯盤，就讓股價隨著趨勢上揚，也不用花太多手續費，隨著時間將獲利拉大即可。而短線操作的好處則是週轉率高，資金應用的效率相對高。一週就算只賺 3%，四個月下來其實一樣也能賺大概 50% 左右，優點是常常可以保持空手，相對安全許多。

這二種操作其實都很好，沒有必要去爭論究竟要波段還是短線操作。只要能賺錢就都是好的方法！筆者之前就已經強調，盤勢必沒有轉空，目前不論是動能、均線的乖離及 vix 指數都偏多，甚至外資的賣超也越來越少了，到今天已經只賣超 8 億多而已，預計到下週就有機會轉賣為買了，如此一來盤勢就有機會在震盪整理之後再度轉強，屆時仍然要再更積極的操作。最近的股票不太容易操作，輪動都很快。畢竟目前美國景氣確實有轉弱的風險，九月份的 iPhone 筆者認為可能也不見得能帶起多大的題材，在這之前能獲利就盡量獲利，萬一下個月 iPhone 開始發售後沒有帶起整個行情一定會有拉回的風險，投資人應好好把握。

月線扣抵向下至少還需七個交易日才能扣抵到最低點，之後會開始由底部翻揚。且下週四又逢新加坡摩台期結算，估計下週大盤會在月線和年線之間量縮狹幅橫向震盪整理，但仍然是偏多操作，個股的部份則應該持續以短線操作為主，本週的義隆電、宜鼎均順利獲利出。期貨指數在我們的分析之下也有 70 點以上的獲利，本週沒有讓投資人失望，下週我們會更加努力，請投資人保持信心！

