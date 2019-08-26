關稅戰火速升級！白宮官員研判：中國暫不報復 人民幣將貶值 

美中兩國上週五 (23 日) 互祭新關稅後，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (25 日) 預測，中國將以人民幣貶值回應。白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，他不認為中國將對川普的最新關稅進行報復。

美國總統川普週日在法國舉行的七大工業國集團 (G7) 峰會談及美中貿易戰。他表示，他絕對有權命令美企撤出中國：「如果我願意的話，我可以宣布國家緊急狀態，鑒於中國多年來竊取美國智慧財產權，使我們每年損失總額接近 1 兆美元。」

川普還提到，他對貿易戰的每件事都有「重新思考」，白宮後來澄清媒體誤讀，稱川普是後悔「沒有」將關稅稅率升得更高。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日接受《FOX 週日新聞》專訪表示：「美國 "不會" 在不久的將來出現經濟衰退，並且在不斷升級的貿易戰中，很大一部分的關稅將由中國支付。」

梅努欽提到：「川普總統確實有權命令美國企業停止與中國的貿易往來，如果川普宣布國家緊急狀態… 而隨著 (關稅導致) 物價上漲，我們將看到人民幣貶值。」

梅努欽稱：「我不認為 (近期) 殖利率曲線倒掛反映出經濟衰退。我認為這反映預期聯準會降息的事實。」

庫德洛 (Larry Kudlow) 週日 (25 日) 表示：「我認為川普總統上週五的行動是對他們 (中國) 行動的回應。所以我懷疑他們 (中國) 是否會採取進一步的措施。我還沒有聽到他們的正式答覆，我們只能靜待其變。」

事實上，中國商務部週六 (24 日) 已發出聲明，稱美方此舉已違背美、中兩國元首共識，違背相互尊重、平等互利的原則，敦促美方不要「誤判形勢」。