美日貿易協定達成基本共識、9月下旬簽署

根據《日本經濟新聞社》報導，日本首相安倍晉三與美國總統川普，25 日在法國西南部城市比亞里茲 (Biarritz) 的 G7 峰會場邊舉行會談，雙方原則上就兩國間貿易達成基本協議。

川普在會談後的共同記者會上表示「期盼能在 (9 月下旬於紐約召開的) 聯合國大會那時簽署」。安倍晉三也同樣表示「9 月舉行首腦會談，目標在那時簽署 (貿易協定)」。美日首腦在協定簽署上，取得一致共識。

美日貿易談判，在 23 日時舉行了部長級會議，並大致同意了重要品項的處理方式。川普也於 25 日表態，在貿易協定「取得基本共識」。

美日貿易協定達成基本共識、9 月下旬簽署。(圖片：AFP)

日本的經濟財政暨再生大臣茂木敏充，在記者會上就農產品、工業產品、數位經濟等三個領域，說明兩國「在意見上看法一致」。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 在 25 日表示意見，認為這與 70 億美元以上的市場開放有關。而安倍晉三也向川普透露，日本想購買美國飼料用玉米。

茂木敏充則透露了這回美國農產品的關稅降幅，會使美國在過去的經濟合作協定範圍內，將早日實現不再落後於其他國家。關稅的調降，會比跨太平洋夥伴協定 (TPP) 還要來的低。

美國牛肉的關稅，會從 38.5% 實施階段性調降，到 2033 年 4 月會降至 9%。美國也將與 TPP 參加國們，享有相同的待遇。

此外，在工業產品的關稅調降方面，汽車的關稅廢除決定延後，今後會在別的場合繼續再談。這個話題，也是因為美國過去在 TPP 的時候，曾同意於 2025 年廢除汽車關稅之故。

目前日本政府的立場是，不接收美方以「貿易擴大法」第 232 條為由來徵收汽車關稅。另外在去年 9 月的首腦會談上，於當時的共同聲明中也有明確提到，會避免採取追加關稅的動作。

川普也在共同記者會中說道「對中國課徵高關稅的作法不變。另一方面，對日本的作法也同樣不變」。而茂木敏充則表態在 9 月底協定的最後談判階段，會要求川普保證今後也不會對日本課徵追加關稅。