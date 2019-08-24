關稅戰火速升級！川普宣布提高中國商品關稅稅率最高30%

美中貿易戰週五 (23 日) 戲劇化升級，中國祭出反制措施後，美國總統川普宣布下令美企撤出中國，目前互相傷害的最新進展是，川普宣布將中輸美商品加徵 15%、30% 不等關稅稅率。

美股盤後時段，川普推文宣布，對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，將在 10 月 1 日起從 25% 升至 30%。同時，今年 9 月 1 日起，將對剩餘 3000 億美元的中國進口商品按 15% 稅率徵收關稅，而非原訂 10%。

川普抨擊，中國多年來一直在貿易和智慧財產權等方面占盡美國的便宜，美國每年自中國損失數千億美元，而且還看不到盡頭。

他還指責，中國不應該出於政治動機，對價值 750 億美元的美輸中產品徵收新關稅，因此，美國基於實現公平貿易的精神，對中輸美商品加徵 15%、30% 不等關稅稅率。

美中談判瀕臨破局？

據悉，川普宣布對中加徵新關稅前，週五上午在白宮與對華鷹派、白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 和美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 、首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 討論因應中國新關稅事宜。

儘管美中貿易代表在近期持續溝通，但由於週五美中貿易戰全面升級，貿易緊張局勢急遽加深，目前尚不清楚兩國代表是否會堅持下個月在華府會面的計畫。