英鎊貶值 全球買家群起收購英國企業

「英國企業正在上架拋售!」這是許多外國買家得到的訊息,因為它們急於利用英鎊兌美元匯率下跌的優勢收購英國上市公司。

英鎊匯率在英國退出歐盟的 10 月 31 日截止日期前可能會繼續下滑。

收購目標從玩具和酒吧到航太及國防,最近幾週,各行各業的企業都被搶購一空,因為英國正在步向無序脫歐的境界。

擁有大富翁 (Monopoly) 和 My Little Pony 的美國玩具製造商 Hasbro (HAS-US) 是最新採取行動的範例,它在週四 (22 日) 以 31 億英鎊的價格收購了 Entertainment One (ETO-UK)。在此之前幾天,香港大亨李嘉誠所擁有的房地產投資公司以 46 億英鎊的價格收購了 Greene King (GNK-US),這是英國最大的上市酒吧和釀酒集團。

根據 Dealogic 的統計數據,今年到目前為止,英國已公佈的境內收購案總價值達到 660 億美元。自從 Boris Johnson 在 7 月接替 Theresa May 出任首相後,就已有大約 160 億美元定案。

過去兩週其他備受矚目的英國企業併購交易包括荷蘭的 Takeway.com (TKWY-NL) 和倫敦上市的 Just Eat (JE-UK) 之間的 50 億英鎊合併案,此案創造出全球最大的網約食品外送服務商,超過 Uber Eats 。

自 7 月 Johnson 成為首相以來,外匯市場一直在大幅放空英鎊。投資人越來越擔心將在沒有達成協議的情況下退出歐盟,也就是所謂的「無協議脫歐」, 這將使英鎊進一步下跌。

合併和收購是企業短期內提升營收的最快方式之一,因為它們希望在全球經濟放緩的情況下增加獲利。

根據 Preqin 的說法,持有超過 2 兆美元可動用現金的私人股本,在將英國上市公私有化的併購過程中也扮演重要的角色。

今年 6 月,樂高 (Lego) 的創始家族與美國收購集團黑石 (Blackstone) (BX-US) 合作,支付不到 60 億美元將樂高樂園 (Legoland) 和杜莎夫人蠟像館 (Madame Tussauds) 的老闆 Merlin 下市。同月,TDR Capital 對 BCA MakertPlace (BCA-CA) 提出 24 億美元的全現金收購報價,後者擁有二手車維修服務網站 WeBuyAnyCar。

部分併購交易正面臨國家安全問題的審查。英國政府目前正在深入研究對英國航太和國防供應商 Cobham (COB-UK) 的 40 億英鎊收購案,擔憂可能影響英國的技術和製造基礎。