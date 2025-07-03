鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-03 18:55

‌



英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周四 (3 日) 公開力挺財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves)，有效緩解市場對其職位動盪的猜測，促使英國債券與英鎊回升。

英國市場回穩：首相力挺財長 緩解市場擔憂(圖:shutterstock)

此前，里夫斯因福利改革政策反覆，導致預算缺口，引發市場拋售，富時 100 指數與中型股指數周三均收跌。

‌



施凱爾表態後，市場情緒顯著改善。30 年期公債殖利率當日仍下跌逾 10 個基點，英鎊上漲 0.2%。藍籌股富時 100 指數上漲 0.4%，中型股指數上漲 0.7%。

里夫斯也意外現身，堅定重申對財政規則的承諾，表示這有助於提振公共服務投資。施凱爾否認里夫斯為安撫市場而來，並承認政府在福利法案處理上「過程不對」。

儘管市場回穩，但對政府可能失去對公共財政掌控的擔憂依然存在。S&P 英國服務業 PMI 數據顯示，英國服務業活動以近一年來最快速度擴張，但價格漲幅為近 4 年最慢。投資者普遍預計英國央行將於 8 月降息。美國貿易政策對英國企業的整體影響被認為不應高估，但更多企業預計會因美國關稅而降價。